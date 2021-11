Andreas Morfidiakis och hans Klarabo ska snart börsnoteras. Bild: Klarabo/Brinova

Klarabo till börsen

Bolag Klarabo, en förvaltare och utvecklare av hyresrätter i hela Sverige, ska genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq. I samband med noteringen avser bolaget att genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, bestående av nyemitterade B-aktier i KlaraBo om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.

Bolagets styrelse och ledning ser en notering av bolagets B-aktie som ett naturligt steg i Klarabos fortsatta utveckling. Huvudsyftet med en notering på Nasdaq Stockholm är att skapa förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. En notering kommer att bredda Klarabos ägarbas och ge ökad tillgång till kapitalmarknaden. Utöver förbättrade förutsättningar för effektiv kapitalanskaffning bedöms en notering öka kännedomen om Klarabo, vilket förväntas stärka Bolagets profil mot intressenter så som exempelvis anställda, hyresgäster, kommuner och långivare.



Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att Klarabo uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för bolagets B-aktier är uppfyllt. Noteringen och Erbjudandet förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2021.



Andreas Morfiadakis, grundare och vd, kommenterar:

– Sedan 2017 har vi resultat- och tillväxtmässigt varit med om en fantastisk utveckling. Under det gångna året har vi nästintill fördubblat vårt fastighetsbestånd och lämnade nyligen vårt hittills starkaste kvartal bakom oss. Resultatet är ett kvitto på att vår affärsidé och fokusområde ligger helt rätt i tiden och vi ser med tillförsikt fram emot att finna fler intressanta förvärvsobjekt i närtid samt accelerera förädlingen av vårt bestånd. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och börsnoteringen skapar viktiga förutsättningar för oss att fortsätta arbeta mot våra högt ställda tillväxtmål samtidigt som det känns oerhört positivt att kunna erbjuda den här möjligheten till fler potentiella aktieägare.



Lennart Sten, Styrelseordförande, kommenterar:

– Klarabo grundades med visionen att uppföra ett fastighetsbolag som kunde kombinera nyproduktion av hyresrätter i tillväxtregioner med förvärv och upprustning av befintliga bestånd. Vår strategi och affärsmodell har framgångsrikt implementerats i verksamheten och vi anser att tidpunkten för börsnotering nu är den rätta och ett logiskt nästa steg. Börsnoteringen kommer ge ledningen ytterligare stöd och de finansiella resurser som krävs för att fortsätta bolagets tillväxtresa.



ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Bookrunners

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen