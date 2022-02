Andreas Morfiadakis. Bild: Klarabo

Klarabo: "Starkare finansiell ställning och ökat förvärvsutrymme"

Bolag Ett större Klarabo dubblar förvaltningsresultatet för helåret. Substansvärdet uppgår till 33,92 (23,70) kronor per aktie.

Oktober – december:

• Intäkterna för kvartalet uppgår till 115,1 mkr (55,5), en ökning med 107 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• Koncernens driftnetto uppgår till 62,9 mkr (28,9), motsvarande en ökning på 118 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

• Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 22,7 mkr (12,0), en ökning om 89 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 303,7 mkr (148,3) och för derivat till 4,4 mkr (-1,7).

• Kvartalets resultat uppgår till 251,7 mkr (124,4), motsvarande 2,19 kr per aktie före utspädning (1,84).

• Belåningsgraden uppgår per 31 december till 41,6 procent.



Januari – december:

• Intäkterna för perioden uppgår till 344,2 mkr (178,8), en ökning med 93 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

• Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 189,9 mkr (96,8), motsvarande en ökning på 96 procent jämfört med samma period föregående år.

• Förvaltningsresultatet uppgår till 76,4 mkr (35,7), en ökning om 114 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 737,3 mkr (413,0) och för derivat till 10,9 mkr (-7,5).

• Periodens resultat uppgår till 640,5 mkr (345,2), motsvarande 7,75 kr per aktie (5,32) före utspädning.

• Substansvärde (EPRA NRV) per aktie uppgår till 33,92 kr (23,70) vilket är en ökning med 45 procent jämfört med föregående år.

• Styrelsen föreslår till stämman att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas.



Vd Andreas Morfiadakis:

– I början av december 2021 noterades KlaraBos B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Därmed uppnåddes en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Noteringen stärker våra tillväxtförutsättningar, breddar ägarbasen och förbättrar tillgången till kapitalmarknaden. Noteringen innebär också en ökad kännedom om bolaget vilket stärker vår profil mot anställda, hyresgäster, kommuner, långivare och investerare.

Intresset för att teckna aktier vid noteringen var stort, såväl bland svenska och internationella institutioner som bland allmänheten. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och totalt önskade över 38 000 privatpersoner och institutioner att teckna aktier. Per 31 december har vi knappt 6 500 aktieägare. Vi är glada och stolta över det mottagande och det intresse vi mött och välkomnar alla nya aktieägare.



– Det är glädjande att vi, rensat för noteringskostnader om totalt cirka 42 mkr, kan redovisa ännu ett fint kvartal. Intäkterna ökade med 107 procent till 115,1 mkr (55,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen berodde främst på förvärv då antalet förvaltningslägenheter mer än fördubblats. Driftnettot steg 118 procent till 62,9 mkr (28,9), främst drivet av värdeskapande åtgärder i befintligt bestånd. Sammantaget gör det att förvaltningsresultatet ökar 89 procent till 22,7 mkr (12,0). Värdeökningen i beståndet uppgick till 303,7 mkr, drivet bland annat av investeringar. Under kvartalet använde vi en del av emissionslikviden för att amortera drygt 360 mkr på alla utestående säljarreverser, vilket kommer att minska koncernens räntekostnader med knappt 13 mkr på årsbasis. Detta stärker vårt kassaflöde, förbättrar förvaltningsresultatet och vår genomsnittliga lånemarginal sjunker. Vid årets utgång hade vi en belåningsgrad om 41,6 procent och en räntetäckningsgrad enligt intjäningsförmågan om 3,45 gånger. Med en stärkt balansräkning och förbättrad intjäningsförmåga har vi ökat vårt förvärvs- och investeringsutrymme.



– Det var hög aktivitet i övrigt under kvartalet. Utöver noteringsprocessen passade vi i december på att välkomna 46 hushåll till våra nyproducerade, hållbara bostäder i Motala. Klarabo miljöcertifierar samtliga nyproduktionsprojekt och i det här fallet blir fastigheten den första i vår regi att erhålla miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Vi förvärvade en mindre projektfastighet i centrala Malmö som efter sedvanlig ROT-renovering kommer att konverteras till 30 mindre lägenheter. Vi beslutade att skapa 16 nya vindslägenheter i Tågaborg i Helsingborg och i Umeå förvärvade vi 126 hyreslägenheter precis i början av detta år.



– I början av det här året har osäkerheten ökat kring det geopolitiska läget liksom kring inflations-, växelkurs- och ränteutvecklingen. Det kan slå på material- och virkespriser samt skapa logistiska utmaningar, men om dessa osäkerhetsfaktorer får någon mer materiell effekt på vår verksamhet är för tidigt att säga.



– Även om osäkerheten ökat i omvärlden står vi fortsatt på en solid grund med stabila kassaflöden från de cirka 5 500 fullt uthyrda lägenheter som vi förvaltar och en belåningsgrad under 45 procent. Detta skapar utrymme för fler värdeskapande affärer framåt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen