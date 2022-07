Andreas Morfiadakis. Bild: Klarabo

Klarabo ökar driftnetto och förvaltningsresultat

Bolag Vd Andreas Morfiadakis: "Hög soliditet, uteslutande bankfinansiering, stabila kassaflöden och låg vakansrisk särskiljer KlaraBo."

April – juni



Intäkterna för kvartalet uppgår till 120,3 mkr (60,9), en ökning med 98 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Koncernens driftnetto uppgår till 66,4 mkr (31,7), motsvarande en ökning med 109 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 20,4 mkr (10,2) en ökning med 100 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 21,5 mkr (202,9) och för derivat till 21,7 mkr (1,5).

Kvartalets resultat uppgår till 38,4 mkr (164,4), motsvarande 0,29 kr per aktie (3,37).

Belåningsgraden uppgår per 30 juni till 43,1 procent.



Januari – juni



Intäkterna uppgår för perioden till 239 mkr (117,0), en ökning med 104 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 125,8 mkr (57,4).

Förvaltningsresultatet uppgår till 50,6 mkr (18,6), en ökning med 172 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 190,7 mkr (273,4) och för derivat till 61,5 mkr (5,2).

Periodens resultat uppgår till 226,9 mkr (230,0), motsvarande 1,72 kr per aktie (4,28).

Substansvärde per aktie uppgår till 35,67 kr (29,21) vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år

Väsentliga händelser efter periodens utgång



Tillträde av 37 förvärvade hyreslägenheter i Västervik.

VD Andreas Morfiadakis har ordet



– Under andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 98 procent till 120,3 mkr (60,9), jämfört med motsvarande kvartal 2021. Liksom föregående kvartal är ökningen främst driven av värdehöjande åtgärder, färdigställd nyproduktion samt förvärv. Förvaltningsresultatet steg med 100 procent till 20,4 mkr (10,2).



– I slutet av april tecknade vi låneavtal till en lånemarginal om knappt 1,6 procent för 1,5 mdkr avseende existerande banklån. Totalt har vi en genomsnittlig lånemarginal om knappt 1,7 procent och en kreditbindningstid på 2,9 år. Vi har även använt positivt övervärde i en befintlig ränteswap för att teckna en 10-årig swap för att på så sätt utöka vår räntebindningstid som nu ligger på 2,5 år. Vår belåningsgrad ligger på låga 43,1 procent och vi har reellt sett inga vakanser. Sammantaget innebär detta att vi kan agera utifrån en styrkeposition nu när intressanta förvärvstillfällen kommer att yppa sig.



– Kvartalet har präglats av stigande inflation och stigande räntor som skapar osäkerhet i omvärlden, vilket bland annat påverkar fastighetssektorn. Fastighetsbolag som finansierat sig via obligationslån påverkas i betydligt högre grad av stigande marknadsräntor jämfört med bolag som KlaraBo som enbart har bankfinansiering. Generellt är bankfinansiering dessutom billigare än att gå via obligationsmarknaden.



– Kassaflöde från bostadsfastigheter i Sverige är bland det säkraste som finns och det talar för att KlaraBo kommer att kunna finansiera sig via banksystemet även framöver. Bankernas marginaler tenderar att vara lägre för bostäder än för andra segment, något vi bedömer kommer vara fallet även framgent. Per den 30 juni hade vi 685 mkr i kassan. Dessutom har vi bindande lånelöften om ytterligare drygt 1,3 mdkr att användas för framtida investeringar och förvärv. Vi ser därmed inget behov av att finansiera oss via kapital- eller obligationsmarknaden inom överskådlig framtid vilket är en trygghet i dagens omvärld. Med cirka 5 600 hyreslägenheter i beståndet vilar KlaraBo på en solid grund och vi bedömer att efterfrågan på hyresrätter kommer att vara fortsatt stark.

