Andreas Morfiadakis Klarabo köper av Rutger Arnhult som blir delägare i Klarabo. Bild: Klarabo/Castellum

Klarabo köper av Arnhult – som blir delägare

Transaktioner Klarabo köper 273 hyreslägenheter i centrala Gävle och i Skokloster i Håbo kommun av M2 Gruppen, ägt av Rutger Arnhult, som även blir aktieägare i Klarabo. Det underliggande fastighetsvärdet i affärerna är 475 miljoner kronor.

M2 Gruppen säljer fastigheterna Vallbacken 10:6 och Väster 29:5 i Gävle samt hälftenägda bolaget Klosterhus AB med samtliga sina fastigheter i Skokloster. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna i Gävle uppgick till 215 miljoner kronor respektive 260 miljoner kronor för Skokloster.

Klarabo delbetalar med egna aktier.



Bestånden utgörs av bostadsfastigheter och omfattar tillsammans cirka 20 000 kvadratmeter uthyrbar area.

Samtliga förvärvade bostäder är uthyrda och kommer att uppgå i Klarabos befintliga förvaltningsorganisation. Fastigheterna passar väl in i Klarabos värdeskapande förvaltning som bland annat innebär uppgraderingsåtgärder av bostäderna. Tillträde skedde 30 juni.



– Jag är mycket glad att annonsera ytterligare förvärv inför vår planerade börsnotering. Vi har under en treårsperiod byggt upp ett betydande förvaltningsbestånd som idag uppgår till över 5 300 lägenheter där merparten av portföljen har god förädlingspotential. Jag vill samtidigt välkomna Rutger Arnhult som genom transaktionen blir delägare i Klarabo, säger Andreas Morfiadakis, vd på Klarabo.



Gävle är en attraktiv tillväxtort som har goda förbindelser såväl norrut som till Stockholm. Skokloster är en naturskön del av Stor-Stockholm, belägen intill Mälaren med närhet till Arlanda.



Under andra kvartalet 2021 har Klarabo vuxit markant och har nu en fastighetsportfölj med över 5 300 lägenheter och ytterligare 1 100 lägenheter i projektportfölj för nybyggnation. Klarabo har ett fastighetsvärde som närmar sig sju miljarder och har sedan tidigare meddelat att man utvärderar en möjlig börsnotering under 2021 eller 2022.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen