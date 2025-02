KKR gör sin första bostadsinvestering i Stockholm

Bild: Istock

Transaktioner Det globala investeringsbolaget KKR meddelar att man ingått avtal med de ledande svenska fastighetsutvecklarna Reliwe och Derome Group om att förvärva tre flerfamiljsfastigheter som är under utveckling i Haninge, strax söder om centrala Stockholm. Investeringen görs genom KKR:s europeiska fastighetsplattform.

Nyproduktionen består av tre nya fastigheter om totalt 382 bostäder, som förväntas vara färdigställda mellan slutet av 2026 och början av 2027. Den svenska fastighetsutvecklaren Reliwe överser nyproduktionen, som inkluderar två fastigheter byggda i trä av Derome, ett ledande industriföretag, samt en fastighet byggd i betong, enligt hög kravspecifikation. Fastigheterna är belägna i Haningeterrassen, i nära anslutning till både bussterminal och järnvägsstation, vilket ger utmärkta förbindelser till Stockholms innerstad. Nyproduktionen är utformad för att uppfylla hög miljöstandard och kommer att erbjuda moderna och prisvärda bostäder med förstklassiga bekvämligheter och funktioner.

– Vi är mycket nöjda över att göra vår första bostadsinvestering i Stockholm, en attraktiv marknad där vi tar tydliga steg mot vårt mål att bygga en portfölj med bostäder i samarbete med marknadsledande partners som Reliwe och Derome. Detta projekt exemplifierar den typ av högkvalitativa och hållbara bostäder vi strävar efter att investera i. Med Stockholms starka bostadsmarknadsfundament och den innovativa användningen av träkonstruktioner ser vi betydande potential att leverera värde till våra investerare samtidigt som vi bidrar positivt till samhället, säger Alexander Thams, chef för Nordics Real Estate på KKR.

– Att KKR väljer att göra sin första bostadsinvestering i Stockholm tillsammans med oss är ett starkt bevis på det vi har byggt upp och den innovation som vi driver på den svenska bostadsmarknaden. Centrala Haninge är en expansiv plats med stor potential, där vi kommer att utveckla attraktiva, högkvalitativa och hållbara bostäder, säger Gurmo Endale, partner på Reliwe.

– Vi är stolta över att tillsammans med Reliwe genomföra affären med KKR, en ledande aktör i branschen. Nu ser vi fram emot att gemensamt förverkliga Haningeterrassen, ett unikt projekt där träbyggnation står i centrum och bidrar till hållbar utveckling. KKR:s beslut att investera i trähusproduktion bekräftar träets styrka som en modern och långsiktigt hållbar lösning, säger Otto Martler, vd för Derome Bopartner.



KKR kommer att samarbeta med Cavendo som lokal operativ partner, för att förvalta och växa sin bostadsplattform i Stockholm. Roschier, Svalner, Red Management och Tango Capital Markets agerade som rådgivare vid transaktionen.



Under de senaste två åren har KKR investerat nära 6 miljarder SEK i fastighetsinvesteringar i Norden, med fokus på att förvärva högkvalitativa bostads- och logistikfastigheter i transaktioner med strategiska lokala motparter. KKR:s globala fastighetsverksamhet investerar tematiskt i högkvalitativa fastigheter genom ett komplett utbud av skalade equity- och skuldstrategier. KKR har över 140 dedikerade fastighetsinvesterare och kapitalförvaltare vid 16 kontor som tillämpar kapaciteten och kunskapen inom KKR:s globala plattform för att leverera resultat till kunder och investerare.

Roschier på Branschguiden

Roschier regularly advises institutional investors, real estate funds, developers and corporations in complex and challenging real estate transactions as well as other real estate law matters. We have long-standing experience specializing in large and complex transactions where we also often assist our clients with strategic advice on the structuring of deals, joint ventures and project management arrangements both from a corporate, real estate and financing perspective. Our client teams consist not only of lawyers from the real estate practice but include also lawyers in the Banking & Debt Ca...

Läs mer om Roschier på Branschguiden