Kjell Stenudd till NREP:s Altura

Publicerad den 18 Juni 2019

Kjell Stenudd ansluter till Altura, ägt av NREP, med Stefan Wallander som Sverige-vd.

Karriär Kjell Stenudd, med många års erfarenhet av verksamheter inom vård, omsorg och dess fastigheter, blir ansvarig för Alturas affärsutveckling.

Kjell Stenudd grundade omsorgsaktören Team Vårdpilen AB som senare förvärvades av Aleris. Under fyra år var han därefter med och startade upp utvecklingen av äldreboenden i egen regi för både Aleris och Vectura. Han har en MBA från Probana Business School, läst Business Management på IHM Business School och marknadsföring på Företagsuniversitetet.



– För att nå Alturas mål att förse våra äldre med bästa möjliga äldreboenden behöver vi handlingskraftiga människor som tänker stort och har hjärtat på rätt ställe. Det har vi hittat i Kjell. Han har gedigen erfarenhet, hög kompetens och framförallt ett driv som vi värdesätter på Altura, säger Stefan Wallander, vd för NREP Sverige.



Kjell Stenudd:

– Min ambition är att göra skillnad för äldre på riktigt och Alturas värderingar går i linje med mina. Våra äldreboenden ska främst vara fantastiska hem. Men de ska samtidigt vara en stimulerande plats för anhöriga, en arbetsplats i världsklass och ett tillskott i stadsbilden.



För att lyckas är nyckeln att bry sig om relationerna – vi måste på djupet förstå behovet hos kommuner, vårdoperatörer, boende och de som skall arbeta i våra fastigheter. Altura har rätt synsätt som investerar långsiktigt och siktar högt. Det tilltalar mig och jag är glad att få vara en del av Alturas resa, säger Kjell Stenudd, ansvarig för affärsutveckling på Altura.



Altura bildades av NREP 2018. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden.

