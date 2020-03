Bengt Kjell och Krister Karlsson föreslås ta plats i Amastens styrelse. Bild: Industrivärden/SBB

Kjell och Karlsson tar plats i Amastens styrelse

Bolag Efter de stora ägarförändringarna ändras SSM:s styrelse. Amastens Bengt Kjell och SBB:s Krister Karlsson föreslås ta plats i styrelsen.

Valberedningen i SSM föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlsson. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Bo Andersson, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Peter Wågström avböjer omval.



SSMs årsstämma 2020 kommer att äga rum i Stockholm den 14 maj 2020.



De två nya föreslagna styrelseledamöterna:



Bengt Kjell, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan och har stor erfarenhet från operativa ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och som vice VD för Industrivärden med ansvar för investerings- och analysorganisationen. Under en period var han även tillförordnad VD för Industrivärden. Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i fastighetsbolag bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Han är idag styrelseordförande i SSAB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden och Amasten Fastighets AB.



Krister Karlsson, född 1970, är utbildad byggnadsingenjör och har kompletterat sin utbildning med studier inom fastighetsekonomi och juridik. Krister har lång erfarenhet från operativa ledande befattningar inom bygg- och fastighetsutveckling, både vad avser bostadsrätter och hyresrätter. Krister har 22 års erfarenhet från ledande befattningar inom NCC bland annat som projektchef Sverige och regionchef Baltikum, vidare har Krister varit chef för plan- och fastighetsutveckling inom Rikshem och är idag vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.



Valberedningens ledamöter består av Johannes Wingborg (ordförande), utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Lennart Schuss utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Jakob Pettersson utsedd av Amasten Fastighets AB samt Anders Janson styrelseordförande i SSM. Angivna aktieägare utgör tillsammans 68,3 procent av aktierna och rösterna i SSM per 27 mars 2020.

