King vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2021!

Stora Kontorsdagen Under torsdagens mötesplats Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm vann King Sveriges Snyggaste Kontor 2021 med sitt nya kontor i Sergelhuset vid Sergels torg i Stockholm.

Bild: Eddie Ekberg

King vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2021! Här syns Elinor Wattman från King ihop med Marco Checchi från Studio Stockholm Arkitektur och moderator Karin Adelsköld. Bild: Axel Ohlsson

Vid lunchtid på torsdagen utsågs Kings kontor till segrare i Sveriges Snyggaste Kontor.

- Det här känns helt fantastiskt, vilken ära! Tack, säger Elinor Wattman, Senior Group Work place Manager på King.

Hösten 2020 flyttade mobilspelsutvecklaren King in med 650 medarbetare i sitt nya kontor i Vasakronans Sergelhuset vid Sergels torg i centrala Stockholm. För King var det centrala läget, samt lokaler med optimerade förutsättningar, viktiga parametrar för den fortsatta utvecklingen av det svenska succéföretaget.

Det 11 500 kvadratmeter stora kontoret, fördelat på sju våningar, har haft Studio Stockholm Arkitektur som inredningsarkitekt och Node har varit belysningskonsult.

- Helt grymt, vi är jättestolta, säger Marco Checchi, grundare, Studio Stockholm Arkitektur som dessutom varit arkitekt vid för två tidigare vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor, Dice och Kindred.



Här kan du se Kings kontor så som det nominerades på Sveriges Snyggaste Kontors sajt.



Totalt antal röster som kom in under perioden 2 oktober till och med 29 oktober var 33 294 på de 52 nominerade kontoren.



Tvåa blev Digiwise kontor i Västerås och trea blev Cecil Coworking i Stockholm.



Här är tio i topp-listan:

1. King, Stockholm

2. Digiwise, Västerås

3. Cecil Coworking, Stockholm

4. GDM Konsult, Sundsvall

5. Vision Förbundshus, Stockholm

6. Advokatfirman Vinge, Stockholm

7. Consid, Nyköping

8. ecarx, Göteborg

9. Wise Group, Stockholm

10. Vasakronan, Stockholm



Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2021: King, Stockholm

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm

