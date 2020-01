KF antar detaljplanen för Sturekvarteret – 2021 börjar upprustningen

Bygg/Arkitektur Kommunfullmäktige i Stockholm har antagit den nya detaljplanen för Sturekvarteret. Planen innebär att Sturekvarteret får ett tillskott av hyresbostäder, moderna kontorsarbetsplatser och en ny entré till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Samtidigt gör fastighetsägaren ADIA en stor satsning på att renovera de historiska fasaderna i kvarteret.

Den nya detaljplanen syftar till att förstärka stenstadskaraktären i kvarteret. Mot Stureplan återskapas Bångska palatsets vackra fasad med ornament och statyer till originalutförandet från 1883. Dessutom får stockholmarna ett nytt publikt stadsrum när Bångska palatsets historiska innergård återskapas.



– Här finns så mycket historia och välkända platser som Sturegallerian, Sturebadet, Sturecompagniet, Sturehof och Tures. Det ska vi bevara och lyfta fram, och de ska kunna hålla öppet under byggtiden. Vi bygger i etapper. När den södra delen av kvarteret renoveras är Sturegallerian i norra delen öppen som vanligt, och tvärt om, säger Charlotta Rosén, projektansvarig Sturekvarteret.



Framför den anrika byggnaden Freys hyrverk på Grev Turegatan ligger idag Tures. Restaurangen flyttar in i en sidobyggnad och öppnar upp för det nya Grev Tures torg. Grev Turegatan blir samtidigt gågata mellan Birger Jarlsgatan och Humlegårdsgatan när parkeringshuset på Grev Turegatan försvinner.



– Stureplan är en ikonisk plats i staden som många har en relation till. Detaljplanen tar vara på det unika i kvarteret och utvecklar det varsamt i samklang med omgivningen. Kvarterets 1800-talsbyggnader får en välbehövlig renovering, samtidigt som innergårdar och delar som inte varit tillgängliga tidigare nu öppnar upp för allmänheten. Detta är en hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i Stockholms enastående stadsmiljöer, säger Charlotta Rosén, projektansvarig Sturekvarteret.



Med detaljplanen antagen går projektet vidare med förberedande arbeten under 2020. Det handlar bland annat om grundförstärkning för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. ADIA planerar att investera fem miljarder kronor i byggprojektet som startar 2021 och är planerat att pågå i 7 år.

