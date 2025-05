K-Bygg i Halmstad. Bild: Kesko

Kesko Sverige-satsar – öppnar K-Bygg i Halmstad

Handel Kesko Sverige fortsätter sin offensiva satsning på den svenska byggmarknaden. Som en del i den strategiska omställningen under ett gemensamt varumärke öppnar man nu K-Bygg i Halmstad.

Det finskägda byggvaruhuset K-Rauta har nu bytt namn till K-Bygg. Det tidigare K-Rauta-varuhuset i Halmstad har genomgått en omfattande förvandling och är nu en fullserviceanläggning inom K-Byggs växande rikstäckande nätverk.



– Jjag är både stolt och förväntansfull över att få kliva in som vd just i denna fas av verksamhetens utveckling, säger Magnus Johansson, ny vd för Kesko Sverige sedan 5 maj.

– Genom att samla all vår erfarenhet, kompetens och våra resurser bakom varumärket K-Bygg, stärker vi vår position på marknaden och skapar ännu bättre förutsättningar för både våra kunder och våra medarbetare och det är ett tydligt vägval. Vi bygger en mer fokuserad, hållbar och kundnära verksamhet med målet att bli nummer ett inom bygghandeln i Sverige.



– Vi har byggt om det före detta K-Rauta varuhuset till framtidens K-Bygg. Det här är inte bara ett nytt namn på fasaden – det är en tydlig signal om att vi vill vara den bästa bygghandeln för våra projektkunder, säger Erik Öhlin, affärsområdeschef på K-Bygg.



Platschef Magnus Björk i Halmstad är stolt över förvandlingen:

– Vi välkomnar alla – byggproffs och hemmabyggare – till vår anläggning, där våra medarbetare hjälper kunderna att bygga bättre.

