Kerstin Lindberg Göransson. Bild: Olof Holdar

Kerstin Lindberg Göransson slutar som vd för Akademiska Hus

Bolag Efter nära tio år som vd för Akademisk Hus har Kerstin Lindberg Göransson informerat styrelsen om att hon önskar lämna sitt uppdrag i december 2021.

Kerstin Lindberg Göransson tillträdde som verkställande direktör under 2011. Sedan dess har Akademiska Hus genomgått en omfattande omorganisation, där ett gemensamt bolag bildades, istället för en koncern med sex regionala dotterbolag. Detta skapade förutsättningar för ett än mer samordnat och kraftfullt arbete inom campusutveckling, hållbarhet och digitalisering.



Under Kerstin Lindberg Göranssons ledning har bolaget också investerat cirka 26 miljarder kronor i kunskapsmiljöer för landets universitet och högskolor, fått ett utökat uppdrag som även omfattar byggande och ägande av studentbostäder samt beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Akademiska Hus har också implementerat en framtidsinriktad innovationsstrategi som har resulterat i en rad samarbeten med både lärosäten och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen.

– Det har varit tio innehållsrika och fantastiska år på Akademiska Hus. Jag ser nu fram emot att tillsammans med alla kompetenta kollegor slutföra de mål vi har satt upp i strategin som sträcker sig till 2021. Därefter är det en bra tidpunkt att lämna över till någon annan, säger Kerstin Lindberg Göransson.

– Vi tackar Kerstin för hennes stora engagemang och insatser i Akademiska Hus och önskar henne all framgång i kommande uppgifter framöver. Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående, säger Anitra Steen, styrelseordförande för Akademiska Hus.

