Kerstin Hessius: Vi måste lämna panikläget

Sverige Tredje AP-Fondens vd Kerstin Hessius efterlyser en bredare debatt om konsekvenserna av åtgärderna som sätts in mot det nya coronaviruset. – Vi måste lämna panikläget och övergå till sans och balans.

På konferensen Hållbart Näringsliv som hölls av Aktuell Hållbarhet och Fond & Bank gav Kerstin Hessius sin syn på situationen. Panelsamtalet visas på di.se.



– Vi är på väg in i en katastrof som är värre än den vi försöker undvika. Läget vi har försatt oss i får enormt allvarliga konsekvenser för alla människor i hela världen. Smittskyddsåtgärderna som har satts in är säkert väldigt väl motiverade för att få kontroll på läget, men konsekvenserna av dem är på väg att bli helt okontrollerbara, säger Kerstin Hessius.



– Att stänga ner hela samhällen kan man göra under en väldigt kort tid men det måste vara tydligt att det är en kort tid. Just nu förstör man värden som har byggts upp under en väldigt lång tid. Många människors livsverk går totalt i spillror och arbetslösheten stiger sekund för sekund.



– Om det här läget ska fortsätta i månader kommer världsekonomin med allra största sannolikhet att försättas i en djup depression. Det får förödande konsekvenser.



– Panikläget måste man lämna, det går inte att hantera situationen, vi måste gå över till en diskussion som omfattar hela samhället. Det viktigaste nu är att klargöra att nuvarande dramatiska åtgärder är extremt kortsiktiga, man måste fastställa en slutpunkt för det, då vi kan återgå till det mer normala, och den får inte ligga långt borta, jag tror det får handla om någon vecka.



– Det går inte att lösa det läge vi är igenom finans- eller penningspolitik. Man löser det genom att övergå från panik till sans och balans och alla måste hjälpas åt att nå dit så snabbt som möjligt.



Kerstin Hessius saknar bredden i debatten.

– Man måste ändra strategi och inte bara fokusera på en fråga, man måste fokusera på flera frågor samtidigt. I dag har man ett tunnelseende i analysen, man måste bredda den.



Kerstin Hessius menar att det inte är självklart att man kan dra slutsatser utifrån Kina, med stora miljöföroreningar, många rökare, många som bor tillsammans över generationsgränser och sedan översätta problemen till hela världen.



– Man kanske ska börja tänka att det kan finnas andra scenarior och dessutom måste man väga konsekvenser mot varandra. Jag saknar helt och hållet den analysen. Det är som att man tar för givet att man ska stänga ner samhällen. Man ska inte stänga ner samhället – man ska få samhället att fortsätta att fungera! Man måste göra en konsekvensanalys precis som man gör med alla andra frågor – en konsekvensanalys grundad på bred expertis.



– Man är inte där i dag, man är i ett panikläge och vi måste ut ur det här panikläget omedelbart. Man kan inte säga att det kan hålla på till sommaren – det kan inte hålla på till sommaren, folk kommer att ta livet av sig – livsverk förstörs, småföretagare måste stänga ner.



– Det finns ingen som för den debatten. Det är som att man inte kan prata om mer än en sak i taget. Man måste visa konsekvenser för det finns konsekvenser här som jag inte tror allmänheten är beredd att bära. Det är ett extremt allvarligt läge.

- Nicklas Tollesson

