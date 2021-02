Kartläggning: Så handlas branschens preferensaktier

Lista Sedan David Mindus och Sagax beslutat att lösa in bolagets samtliga preferensaktier – som handlats över beslutad inlösenkurs sedan förra våren – tittar Fastighetssverige närmare på branschens övriga preffar. Vilka handlas just nu över inlösenkurs och och vilka handlas en rejäl bit under?

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se