Känt modepar öppnar i Bibliotekstan

Publicerad den 27 Augusti 2018

Uthyrning Avavav, grundat av Adam och Linda Friberg, som ligger bakom Monki, Weekday och Cheap Monday, öppnar inom kort hos Hufvudstaden i Bibliotekstan i Stockholm.

Adressen är Smålandsgatan 20 och lokalen där Avavav öppnar sin popup mäter cirka 60 kvadratmeter.



Avavav står för "kvalitet med hög modegrad där den skandinaviska minimalismen möter italiensk kultur, färgsättning och gediget hantverk, där närproducerat och unikt gör före massproduktion och överkonsumtion."



Avavav grundades 2017 av den svenska duon Adam och Linda Friberg. Grundarduon har en gedigen bakgrund inom modeindustrin, 2006 startade Adam och Linda Friberg de välkända high-street märkena Monki, Weekday och Cheap Monday innan de 2010 såldes till H&M-gruppen.



Efter en flytt till Italien startade de Avavav med grundtanken att göra modebranschen mer hållbar och anpassad efter dagens unga kvinnors behov.

