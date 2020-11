Sebastian Harung. Bild: Kameo

Kameo har nått sin första miljard

Bolag Fintechbolaget Kameo har nått viktig milstolpe – sedan starten har man nu hjälpt fastighetsutvecklare med finansiering för en miljard kronor från skandinaviska småsparare. Dessutom har man precis fyllt Nordens största crowdfundinglån någonsin.

Fintechbolaget Kameo sammanför investerare och växande företag, främst i fastighetsbranschen. Via Kameos plattform kan företagen låna pengar från småsparare. Investerarna, får sedan ränteutbetalningar månadsvis under en förbestämd löptid och därefter betalas lånet tillbaka.



Nu har Kameo nått en viktig milstolpe – sedan starten har man nu lånat ut en miljard kronor till fastighetsutvecklare i Skandinavien.

– Det blir allt svårare för mindre fastighetsutvecklare att få bankfinansiering. De är ofta för små för obligationsmarknaden, och om de väl får bankfinansiering tar det mycket lång tid, tid som kostar pengar. Vi får kapital och entreprenörer att mötas på ett snabbt och effektivt sätt, säger Sebastian Harung, vd och grundare av Kameo.



Siffrorna visar också att Kameos modell fungerar. En halv miljard av de utlånade pengarna är redan återbetalda, och Kameo har fortfarande inga kreditförluster i Sverige.

– Det här har också varit en otrolig resa för våra investerare. Vi har haft en kreditförlust på två miljoner i Norge, och med den inräknad har våra investerare i snitt fått en ränta på 9,4 procent, säger Sebastian Harung.



Kameo genomförde nyligen vad som – åtminstone så långt Kameo känner till – är Nordens största crowdfundinglån. Cirka 3 000 investerare har tillsammans lånat ut 43 miljoner kronor till byggstarten av åtta parhus i Nacka.



– Att vi kan fylla ett så stort lån mitt i en pandemi är ett tydligt tecken på att det finns en stark vilja till förändring, och att det finns ett stort behov av nytänkande lösningar, säger Sebastian Harung, och fortsätter:

– Vi visar företagen att de inte längre behöver vara beroende av banken, samtidigt som småspararna inser att de inte behöver vara beroende av börsen för att få bra avkastning. Vi ser en stark tillströmning både av investerare och företag, så ett realistiskt mål är att vi ska kunna låna ut ytterligare en miljard under 2021.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

