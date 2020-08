Kallebäck Property Invest äger Saab-fastigheten i Kallebäck, Göteborg. Bild: Kallebäck Property Invest

Kallebäck: Hyresgäst ny huvudägare

Bolag Kallebäck Propertys huvudägare Noonday/Farallon Capital Management har sålt hela sitt innehav till Saab AB, som också är bolagets enda hyresgäst.

Noonday ägde vid årsskiftet 21,2 procent av aktierna, då Saab inte var någon av de större ägarna.



Saab ägde vid utgången av Q2 cirka 26 procent av aktierna. Saab har alltså under året inte bara köpt Noondays aktier.



Kallebäck släppte sin Q2-rapport på fredagen.

Hyresintäkterna uppgick till 35 718 (35 009) Tkr för halvåret.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 26 763 (24 159) Tkr vilket motsvarar 7,33 (6,62) kr per aktie.

• Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr.

• Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -3 945 (-3 815) Tkr.

• Resultat efter skatt uppgick till 17 806 (14 289) Tkr, motsvarande 4,88 (3,91) kr per aktie.

