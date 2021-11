Kajsa Crona. Bild: Kristin Lidell

Kajsa Crona blir ny chef för Tengbom i Göteborg

Bolag I januari 2022 tillträder Kajsa Crona som ny chef för Tengboms Göteborgskontor och blir då också en del av Tengboms koncernledning. Med skarp blick för affärsutveckling, hållbar arkitektur och med bred förankring i branschen kommer hon att driva och utveckla kontoret framåt tillsammans med kontorets 70 medarbetare.

Kajsa Crona kommer senast från Sweco i rollen som Head of Business Development Housing Architecture i Göteborg där hon varit uppdragsledare för bostadsuppdrag och affärsområdesstrateg för bostäder nationellt. Tidigare har hon arbetat som arkitekt på flertalet etablerade arkitektkontor och under många år varit adjungerad professor i Boendets arkitektur på Chalmers där hon både forskat och undervisat. Hon är även styrelseledamot i BIM Alliance som är en stark och drivande medlemsorganisation för digitalt samhällsbyggande och BIM.

– Kajsa är helt rätt person att leda vårt Göteborgskontor in i framtiden. Med hennes bredd som framgångsrik arkitekt inom bostäder och hållbarhet, professur på Chalmers, starka affärsfokus och som ett högst relevant namn i branschen kommer hon bidra såväl till utvecklingen av kontoret som till Tengbom i stort. Jag ser fram emot att få börja arbeta tillsammans, säger Tengboms vd Jan Mattsson.



I rollen som kontorschef kommer Kajsa Crona strategiskt och affärsmässigt leda kontorets verksamhet framåt med tydliga ambitioner kring tillväxt, lönsamhet och kulturbyggande. Med sitt meriterande och inspirerande ledarskap, kundorienterade ådra och genuina engagemang för hållbar arkitektur och samhällsutveckling blir Kajsa Crona delaktig i utvecklingen av hela Tengboms verksamhet – en ledare som visar vägen framåt för såväl en stark företagskultur som för skapandet av hållbara bostäder och samhällen. Hon ingår i Tengboms koncernledning.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med och bidra till Tengboms resa framåt – att få synliggöra Tengboms arkitektur och tillsammans, genom vår arkitektur, verka för ett hållbart samhälle, säger Kajsa Crona.



Kajsa Crona tillträder sin nya roll i januari 2022. Hon ersätter då Gunilla Haglund som varit tillfällig kontorschef i Göteborg sedan 1 oktober 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

