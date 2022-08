Bild: Istock

K2A:s aktie rusade – insynspersoner aktiva med köp

Bolag I fredags steg K2A:s aktie med nästan 30 procent och flera insynspersoner fyllde på sitt innehav.

K2A:s aktie har haft det tungt under 2022 och innan fredagens handel hade kursen tappat närmare 70 procent av sitt värde – men under fredagen skedde en rejäl rusning och aktien stängde på 21,80 kronor, en ökning på nära 30 procent.



Flera insynspersoner har tankat aktier i bolaget i slutet av juli och början av augusti och nu senast i slutet av förra veckan köpte bland annat finanschefen Ola Persson 14 000 aktier den 4-5 augusti. Den totala köpesumman uppgick till 249 170 kronor med ett genomsnittspris på 17,80 kronor per aktie, det framgår av Finansinspektionens insynsregister.



I fredags fyllde även K2A:s styrelseledamot Claes-Henrik Julander, via bolaget Svipdag, på sitt innehav med 31 342 aktier för totalt 0,6 miljoner kronor. Affären gjordes till kursen 19:22 kronor per aktie.



Den insynsperson som varit mest aktiv är styrelseledamoten Johan Thorell som vid tre tillfällen i juli samt den 1 augusti köpte totalt 155 000 aktier i bolaget för en köpesumma på drygt 2,5 miljoner kronor.

