K2A upp 13 procent på rapport

Bolag K2A Q1-rapport fick ett fint mottagande av marknaden på fredagen. Aktien steg 13,4 procent och stängde på 38 kronor efter att ha varit uppe och handlats på 41,10 kronor som högst på fredagen.

Samtidigt är nedgången hittills i år stor; 38 procent.



Januari-mars 2022 i siffror:

Hyresintäkterna uppgick till 85,6 miljoner kronor (januari-mars 2021: 61,2 Mkr).

Driftsöverskottet uppgick till 49,1 miljoner kronor (39,3 Mkr).

Förvaltningsresultatet uppgick till 45,0 miljoner kronor (11,7 Mkr).

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 204,6 miljoner kronor (241,2 Mkr).

Resultat efter skatt uppgick till 239,0 miljoner kronor (207,4 Mkr) och resultat per stamaktie uppgick till 2,60 kronor (2,25 kr).



Under första kvartalet har K2A färdigställt drygt 450 bostäder, vilket innebär att antalet bostäder under förvaltning ökade med 12 procent till 4 379 bostäder per 31 mars 2022. Nya projekt har påbörjats i Norrtälje och i Visby, vilket är två nya marknader för K2A. En ny markanvisning har erhållits i Stockholm, en av K2A:s viktigaste marknader.



I mars emitterade K2A gröna obligationer om totalt 300 miljoner kronor. En proaktiv åtgärd som sänker risken i bolaget och bidrog till att utgående likvida medel uppgick till drygt 570 miljoner kronor.



I inledningen av 2022 har K2A anslutit sig till Science Based Target initiative, vilket innebär att K2A:s klimatmål validerats som vetenskapligt baserade och bidrar till att bromsa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet. K2A har även anslutit oss till FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact.

