K2A startar tredje etappen i Kungsbäck, Gävle

Bygg/Arkitektur Under juni 2020 påbörjas bygget av den tredje och sista etappen i Kungsbäck i nära anslutning till Gävle Högskola. Projektet har varit inkluderat i K2A:s projektportfölj sedan mars 2017. Den tredje etappen i Kungsbäck avser 126 studentbostäder med en total yta på cirka 2 800 kvadratmeter. Projektet bedöms vara färdigställt under det första kvartalet 2022.

I mars 2017 vann K2A en kommunal markanvisningstävling i Gävle avseende student- och hyresbostäder samt en gruppbostad och en livsmedelsbutik. Första etappen avseende 133 studentbostäder samt ett LSS-boende med 6 bostäder påbörjades under det fjärde kvartalet 2018 med planerat färdigställande under det tredje kvartalet 2020. Den andra etappen avseende 107 hyresbostäder påbörjades under det tredje kvartalet 2019 med planerat färdigställande under det första kvartalet 2021. Nu startar den tredje och sista etappen som avser två byggnader med 126 studentbostäder. Grännäs Trähus, K2A:s dotterbolag, kommer att ansvara för husentreprenaden i likhet med tidigare etapper.



Bostäderna kommer att uppföras i två kvarter med varierad, småskalig och levande bebyggelse. Det blir bilfria, gröna innergårdar med växthus, lekplats och utegym, lättillgängliga cykelparkeringar, tillgång till bilpool och ett antal parkeringsplatser. Förutom bostäder kommer det att finnas ett entrétorg med matbutik.



– De nya studentbostäderna i Gävle kommer, liksom våra andra nyproducerade lägenheter, att uppföras med trästomme och miljöcertifieras med Svanen. Bostäderna bedöms klassificeras som mörkgrön enligt Ciceros metod. Lägenheterna kommer att ha yteffektiva och väl genomtänkta planlösningar och vara välutrustade med hög standard, kommenterar Johan Knaust, vd på K2A.

