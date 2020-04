Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A

K2A snart uppe i 100 000 kvadratmeter

Bolag K2A växer vidare. I Q1-rapporten passerar bolaget 100 miljoner i driftöverskott i årstakt.

Januari - mars 2020

• Hyresintäkterna ökade till 44,4 Mkr (33,9).

• Driftsöverskottet uppgick till 30,2 Mkr (20,3).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 5,7 Mkr (3,3).

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 15,5 Mkr (66,3).

• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 18,0 Mkr (46,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,53 kr (3,31).

• K2A har ingått swapavtal för lån med ett nominellt värde om 1 075,0 Mkr. Swapavtalen löper på 5, 6 respektive 8 år, vilket innebär att den genomsnittliga räntebindningen förlängts från 14 månader vid utgången av 2019 till 41 månader per 31 mars 2020. Derivaten har resulterat i positiv värdeförändring om 5,9 Mkr (-0,1) per 31 mars 2020.

• Coronavirusets utbrott, samt åtgärderna för att motverka effekterna av utbrottet, har inte haft en signifikant effekt

på bolagets verksamhet och hyresintäkter under det första och andra kvartalet till dags dato.



– K2A:s förvaltningsverksamhet växer. Vid periodens utgång översteg antalet förvaltade bostäder 2 500 bostäder. Den uthyrningsbara ytan översteg 90 000 kvm och inklusive de förvärv som K2A kommer att tillträda under andra och tredje kvartalet så kommer den uthyrningsbara ytan överstiga 100 000 kvm. För första gången redovisade K2A ett driftsöverskott som översteg 100 Mkr, på årstakt, då överskottet uppgick till 107,5 Mkr för de senaste tolv månaderna. Det tar tid att bygga upp ett stort bestånd av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter men vi känner att vi kommit en bra bit på väg, säger Johan Knaust, vd, K2A.

