K2A ökar förvaltningsresultatet

Bolag K2A ökade förvaltningsresultat, driftöverskott och hyresintäkter under Q3.

Delårsrapport januari – september 2020



Juli - september 2020

# Hyresintäkterna ökade till 52,6 miljoner kronor (37,0)

# Driftsöverskottet uppgick till 37,3 miljoner kronor (25,9)

# Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 miljoner kronor (7,2)

# Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 33,8 miljoner kronor (11,3)

# Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 31,3 miljoner kronor (16,7) och resultat per stamaktie* uppgick till 1,30 kronor (0,57)



Januari - september 2020

# Periodens hyresintäkter ökade till 144,6 miljoner kronor (107,1)

# Driftsöverskottet uppgick till 100,7 miljoner kronor (70,8)

# Förvaltningsresultatet uppgick till 25,7 miljoner kronor (11,9)

# Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 62,5 miljoner kronor (106,6)

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 94,2 miljoner kronor (85,1) och resultat per stamaktie* uppgick till 3,96 kronor (4,57)

# Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 917 (2 086)

# Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden fram till och med avgivandet av denna delårsrapport.



Vd:n Johan Knaust kommenterar:

– Antalet lägenheter i produktion har aldrig varit så högt som nu. Inom två år förväntas antal bostäder under förvaltning öka med mer än 40 procent enbart som ett resultat av färdigställande av de befintliga lägenheterna i produktion. I tillägg till detta avser vi fortsätta genomföra förvärv vilket kommer att addera ytterligare fastigheter till förvaltningsportföljen. Under perioden januari till september 2020 investerades totalt 476 miljoner kronor i projekt jämfört med 331 miljoner kronor under samma period föregående år. Samtidigt genomfördes förvärv för 570 miljoner kronor att jämföra med 20 miljoner kronor förra året. Fastighetsvärdet uppgick vid utgången av perioden till 5 125 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 27 procent i jämförelse med utgången av 2019.



*) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.

