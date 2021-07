K2A förvärvar från Riksbyggen i Gävle för 222 miljoner kronor. Bild: K2A

K2A köper av Riksbyggen för 222 miljoner

Transaktioner K2A har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Brynäs 19:21 i Gävle från Riksbyggen för 222 miljoner kronor.

Fastigheten, som ligger på promenadavstånd till centralstationen och centrum, kommer att innehålla ett bostadskvarter med totalt 121 hyresbostäder med lägenhetstyperna 1-4 rum och kök samt en mindre lokal i bottenplanet. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 6 390 kvadratmeter. Byggstart sker under det fjärde kvartalet 2021 med planerad inflyttning i slutet av 2023. De årliga hyresintäkterna förväntas uppgå till cirka elva miljoner kronor.



Gävle kommun har cirka 103 000 invånare och har haft en positiv befolkningstillväxt under de senaste 20 åren. Bland de största privata arbetsgivarna återfinns bland annat BillerudKorsnäs, Smurfit Kappa, Syntronic, Kraft General Foods och Sandvik.

– Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att bygga och förvalta hyres- och studentbostäder i dynamiska områden i växande städer. Fastigheten ligger i en ny stadsdel som nu är under uppbyggnad, med blandat boende genom hyres- och bostadsrätter, stadsradhus och studentbostäder, restauranger, caféer, parker, torg och saluhall. Fastigheten angränsar också till vårt egna projekt Godisfabriken med 129 hyresbostäder. I och med förvärvet utökar vi vårt attraktiva fastighetsbestånd i Gävle till att uppgå till totalt 920 hyres- och studentbostäder och ser fortsatta tillväxtmöjligheter i staden, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.



Affären genomförs i form av en terminsaffär där Riksbyggen finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet och K2A tillträder fastigheten efter färdigställande i fjärde kvartalet år 2023.



Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, det vill säga näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

