Hydra. Bild: LINK Arkitektur

K2A ingår samarbete med Akademiska Hus i Uppsala

Bolag Svenska Studenthus AB, ett dotterbolag till K2A, har ingått ett samarbetsavtal med Akademiska Hus i Uppsala. Samarbetet går ut på att K2A kommer att stå för uthyrning och förvaltning av de 108 nya bostäderna på Campus Ultuna som Akademiska Hus nu håller på att färdigställa.

För lite drygt ett år sedan påbörjade Akademiska Hus bygget av 108 nya lägenheter på Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Satsningen ska stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidra till Sveriges lantbruksuniversitets arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren - att fördubbla antalet studenter inom en tioårsperiod. För att kunna förverkliga det målet bedömer lärosätet att man behöver cirka 250-300 nya student- och forskarbostäder på Campus Ultuna. Lägenheterna förväntas vara klara under sommaren och planerad tillträdesdag är den 1 augusti 2020.

– Akademiska Hus bidrar med tusentals nya studentbostäder runt om i landet för att stärka lärosätenas konkurrenskraft och skapa mer levande campus under dygnets alla timmar. Vi ser fram emot att samarbeta med K2A vad gäller uthyrning och förvaltning för bostäderna på Campus Ultuna, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder Akademiska Hus.



Fastigheten har, liksom K2A:s övriga studentbostadsbestånd, höga hållbarhetsambitioner. Hydra, som fastigheten heter kommer att utrustas med en solcellsanläggning med kapacitet att producera mer än 59 000 kWh hållbar energi per år.

– Vi är glada över detta samarbete med en av Sveriges största fastighetsägare som delar våra höga hållbarhetsambitioner. Vårt mål är att vara rikstäckande och vi kommer i och med detta att kunna förmedla studentbostäder i ytterligare en viktig studentstad, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

