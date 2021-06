Johan Knaust, vd för K2A. Bild: K2A

K2A får 4 500 ny aktieägare genom sin spridningsemission

Bolag Teckningskursen i K2A:s spridningsemssion blev 288,17 kronor. Erbjudandet tecknades till 570 procent.

K2A tar in 26,2 miljoner kronor i emissionen.



Teckningsanmälningar för motsvarande 150 miljoner kronor kom in.



Teckningskursen ger en rabatt på fem procent på genomsnittskursen under anmälningsperioden, 1–10 juni.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

