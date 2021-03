Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A bygger 100 studentbostäder i Växjö

Transaktioner K2A Fastigheter förvärvar via bolag fastigheten Trädan 27 i Växjö. Säljare är den privata fastighetsutvecklaren Scanprop Invest.

Total förvärvskostnad uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Avsikten är att på fastigheten bygga 100 studentbostäder om totalt cirka 2 200 kvadratmeter BOA med planerad byggstart till slutet av 2021.



Fastigheten ligger centralt i Växjö i villastadsdelen Öster cirka 1,5 km öster om Växjö Central samt 3,5 kilometer norr om Linnéuniversitetet.



Lägenheterna kommer vara Svanencertifierade och produceras i trä och miljövänliga material.

– Växjö har under den senaste treårsperioden haft en betydligt starkare befolkningsutveckling än genomsnittet i Sverige och det råder underskott på såväl student- som hyreslägenheter. Linnéuniversitetet i Växjö är dessutom Sveriges femte största lärosäte, vilket innebär att Växjö passar väl in i vårt dotterbolag Svenska Studenthus strategi om att bli rikstäckande i Sverige, säger Johan Knaust, vd för K2A.



Efter förvärvet uppgår K2A:s fastighets- och projektportfölj i Växjö till cirka 760 hyres- och studentbostäder, varav 190 bostäder är under förvaltning. Samtliga fastigheter beräknas i slutet av 2023 vara färdigställda och under förvaltning, med en uthyrningsbar area om totalt cirka 33 300 kvadratmeter och förväntade årliga hyresintäkter om 62 miljoner kronor.



K2A avser att finansiera förvärvet genom eget kapital.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

