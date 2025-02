Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter varslar 40-tal anställda efter Brinova-affären

Bolag Ett 40-tal anställda hos K-Fastigheter har varslats på grund av arbetsbrist efter affären med Brinova.

Den jättetransaktion som offentliggjorts mellan Brinova och K-Fastigheter där Brinova förvärvar K-Fastigheters bestånd av förvaltningsfastigheter i Region Syd. Ingen personal ingår i transaktionen med Brinova. Eftersom samtliga förvaltningsfastigheter i Region Syd avyttras uppstår en övertalighet inom K-Fastigheter som därför har varslat ett 40-tal anställda inom drift, förvaltning och administration om uppsägning på grund av arbetsbrist.



Detta meddelar K-Fastigheter i ett pressmeddelande där styrelsen uttalar sig och uppmanar bolagets aktieägare att rösta för godkännande av transaktionen vid kommande extra bolagsstämma.



K-Fastigheter skriver:

"Styrelsens uppfattning om transaktionen baseras på ett antal faktorer som styrelsen har bedömt som relevanta i förhållande till utvärderingen av transaktionen. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, K-Fastigheters nuvarande finansiella ställning, förväntade framtida utveckling och potential liksom därtill relaterade möjligheter och risker.



Genom försäljningen och skapandet av ett starkare Brinova ges bättre förutsättningar för ökad intjäning för det gemensamma beståndet i Region Syd än om K-Fastigheter och Brinova förvaltat bestånden separat. Överlappningen som finns mellan bestånden ger skalfördelar, till exempel i samband med upphandlingar av standardhöjande åtgärder och villkor för finansiering, och bedömningen är att K-Fastigheter kommer kunna få större ekonomisk utväxling på ägandet i Brinova än enbart ägande av det egna beståndet i Region Syd. K-Fastigheter kommer även fortsatt verka i enlighet med gällande affärsplan som bland annat har presenterats på en kapitalmarknadsdag den 2 maj 2024. Affärsplanen innebär att verksamheten även fortsatt bedrivs i de två affärsområdena Förvaltning och Entreprenad.



Förvaltningsverksamheten består efter transaktionen, utöver K-Fastigheters innehav i Brinova som kommer fortsätta bedrivas som ett självständigt bolag, per 30 september 2024 även av innehav i Region Väst om 558 lägenheter och 498 lägenheter i Region Öst. Fastighetsbestånden i Region Väst och Region Öst har ett marknadsvärde om cirka 3 100 miljoner kronor. Utöver färdigställda förvaltningsfastigheter pågår byggnation av cirka 1 400 lägenheter i dessa två regioner. Verksamheten i Region Öst och Region Väst påverkas inte av transaktionen.



Entreprenadverksamheten som består av affärsområdena Projektutveckling, Prefab och Bygg ska erbjuda marknaden attraktiva investeringsmöjligheter i koncernens egenutvecklade koncepthus såväl som kompletta stomentreprenader. K-Fastigheter hade per den 30 september 2024 byggstartat 621 lägenheter under året. Totalt fanns 1 745 lägenheter till ett estimerat marknadsvärde om cirka 5 475 miljoner kronor under produktion per den 30 september 2024. Av dessa ska 348 lägenheter med ett värde om cirka 1 260 MSEK färdigställas åt Brinova inom ramen för transaktionen.



Fastighetsbeståndet som överlåts görs till ett överenskommet fastighetsvärde om 10 760 miljoner kronor, vilket motsvarar marknadsvärdet per den 30 september 2024. Köpeskillingen som erläggs med nyemitterade aktier i Brinova görs till en kurs om 32,46 kronor per aktie, vilket motsvarar Brinovas substansvärde per den 30 september 2024.



Styrelsen noterar även att Erik Selin Fastigheter AB och Jacob Karlsson AB, som tillsammans innehar cirka 63,6 procent av aktierna och 73,3 procent av rösterna i K-Fastigheter, har åtagit sig att rösta för nödvändiga beslut för att genomföra transaktionen vid den kommande extra bolagsstämman i K-Fastigheter.



Av det värderingsutlåtande (fairness opinion) som PWC har lämnat på styrelsens uppdrag framgår att transaktionen, per dagens datum, ur finansiell synvinkel är skäligt för K-Fastigheters aktieägare, baserat på och under de förutsättningar som anges i utlåtandet. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande.



Mot bakgrund av ovan rekommenderar styrelsen aktieägarna i K-Fastigheter att vid kommande extra bolagsstämma rösta för beslut om godkännande av transaktionen."

Ämnen