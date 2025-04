Jacob Karlsson och Jan Persson. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter säljer till JV med Kilenkrysset

Transaktioner K-Fastigheter och Kilenkrysset utökar sitt samarbete med en ny transaktion. K-Fast Kilen AB, som ägs till 51 procent av K-Fastigheter och till 49 procent av Kilenkrysset, förvärvar en fastighetsportfölj i Gävle och Uppsala kommuner av K-Fastigheter. Transaktionen rör bostadsfastigheter som K-Fastigheter har under förvaltning, byggnation och planering i Gävle samt under förvaltning i Storvreta utanför Uppsala.

K-Fastigheter och Kilenkrysset utökar sitt samarbete i det gemensamma bolaget K-Fast Kilen genom en transaktion där K-Fastigheter säljer 288 lägenheter i förvaltning, 133 lägenheter under byggnation, 176 bygglovsgivna men ännu ej byggstartade lägenheter samt 242 lägenheter i planeringsstadiet. I Storvreta i Uppsala kommun rör det sig om 40 lägenheter i förvaltning medan övrigt innehav återfinns i Gävle. Årligt hyresvärde i de 288 lägenheterna under förvaltning uppgår till 41,4 miljoner kronor. När samtliga fastigheter i portföljen är färdigställda förväntas marknadsvärdet för den samlade portföljen uppgå till cirka 2 265 miljoner kronor och omfatta 54 725 kvadratmeter bostäder fördelat på 839 lägenheter med ett årligt hyresvärde om 125 miljoner kronor.



Transaktionen sker i bolagsform utan avdrag för latent skatt och med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 700 miljoner kronor för färdigställda förvaltningsfastigheter respektive nedlagda kostnader för fastigheterna under byggnation motsvarande 336 miljoner kronor. Per 31 mars 2025 var det samlade bokförda värdet för fastigheterna 1 126 miljoner kronor. Transaktionen ger K-Fastigheter ett likviditetstillskott om netto cirka 220 miljoner kronor vid tillträdet den 30 april.

– Att vi kan fördjupa vårt samarbete med Kilenkrysset genom vårt bolag K-Fast Kilen AB är jag väldigt nöjd över. Kilenkrysset är en stark partner och genom transaktionen stärks våra band ytterligare. Jag ser fram emot att få fortsätta att utvecklas långsiktigt som bostadsaktör i Mälardalen tillsammans med Kilenkrysset, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

– Denna transaktion är ett bevis på det goda samarbete vi har med K-Fastigheter. Genom att agera tillsammans och dra nytta av varandras styrkor skapar vi förutsättningar för goda resultat och nöjda hyresgäster, säger Jan Persson, vd och ägare för Kilenkrysset AB.



Per den 1 maj 2025 kommer K-Fast Kilen att förvalta ett bestånd om 543 lägenheter i Gävle, Strängnäs och Nyköping samt ha ytterligare 1 156 lägenheter under byggnation och pågående projektutveckling i Gävle, Örebro och Strängnäs. När samtliga fastigheter i innehavet är färdigställda kommer K-Fast Kilen att ha ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 4 700 miljoner kronor.

