K-Fastigheter redovisar rekordstarkt kvartal

Bolag Andra kvartalet 2020 är K-Fastigheters resultatmässigt starkaste kvartal hittills. Antalet byggstartade hem under första halvåret 2020 motsvarar 102 procent av antalet som bolaget byggstartade under helåret 2019.

Vd Jacob Karlsson kommenterar K-Fastigheters andra kvartal:



– Vi befinner oss i en dramatisk verklighet där människors liv och hälsa riskeras på grund av spridningen av Covid-19 samtidigt som ekonomierna står inför en sällan skådad inbromsning. I denna miljö redovisar vi vårt resultatmässigt starkaste kvartal någonsin i kombination med att vi byggt en plattform för fortsatt tillväxt genom förvärv av attraktiva byggrätter som är vår viktigaste råvara.



– På nationell nivå bromsar försäljningen av nyproducerade bostadsrätter för andra kvartalet 2020. Exempelvis redovisar Hemnet att försäljningen minskade med 29 procent. Detta märker vi inom vår projektutveckling där betydligt färre konkurrenter är aktiva på transaktionsmarknaden av byggrätter i jämförelse med samma period föregående år. Detta är faktorer som gynnar tillväxten av vår projektportfölj, vilket återspeglas i de många transaktioner K-Fastigheter genomfört under första halvåret.



– Även inom vår byggverksamhet finner vi att leverantörer av byggrelaterade produkter och tjänster är mer benägna att förhandla priser. Vi har säkerställt leveransen av kritiska komponenter för resterande del av verksamhetsåret samt byggt upp ett lager av produkter vi bedömer kan vara svåra att få tag på om nya fabriksstopp skulle införas föranlett av en andra smittspridningsvåg. Vår kontracykliska affärsmodell har ställts på prov och har än så länge hanterat de effekter som uppkommit av pandemin mycket väl. Under rådande förutsättningar gäller det att utifrån alla aspekter minimera riskerna för våra medarbetare, hyresgäster och övriga intressenter.



– K-Fastigheter erbjuder attraktiva hem på den svenska och danska bostadsmarknaden och har förmånen att verka i en mindre hårt drabbad bransch. Vi är verksamma i länder med sociala skyddsnät som bistår drabbade med ekonomiskt stöd. Den absoluta majoriteten av våra hyresgäster har god betalningsförmåga och vid varje ny uthyrning säkerställer vi vår hyresgästs betalningsförmåga genom krav om årsinkomst från tillsvidareanställning eller likvärdig ersättning som motsvarar minst tre gånger årshyran.



– Sammanfattningsvis innebär Covid-19 fortsatt stor osäkerhet avseende den ekonomiska utvecklingen. I denna miljö fortsätter K-Fastigheter att agera och arbeta mot uppsatta operativa och finansiella mål som känns realistiska och jag har stark tilltro till vår affärsmodell och till att vi ska uppnå dessa mål.



– Vi kan avslutningsvis konstatera att vår aktie med kortnamn KFAST B har utvecklats bra (+57 procent) under andra kvartalet, vilket står sig väl i förhållande till OMX Stockholm Mid-Cap index (+33 procent) och OMX Stockholm Real Estate index (+5 procent).Jag vill tacka aktieägare och samarbetspartners för ert förtroende och ska i vanlig ordning och tillsammans med mina fantastiska lagkamrater göra allt för att bibehålla ert förtroende även framåt.

