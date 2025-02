Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat

Bolag K-Fastigheter såg hyresintäkter och förvaltningsresultat öka under 2024. Antalet byggstartade ökade till 928 från 450 under 2023.

1 januari–31 december 2024

- Hyresintäkter: 603,4 mkr (480,2)

- Förvaltningsresultat: 135,1 mkr (112,6)

- Förvaltningsresultat per aktie: 0,55 kr per aktie* (0,51)

- Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: 8,5%* (-16,1)

- Resultat verksamhetsområde Entreprenad före skatt: 284,6 mkr (297,8)

- Resultat per aktie i verksamhetsområde Entreprenad: 1,16 kr per aktie* (1,35)

- Tillväxt i resultat per aktie i verksamhetsområde Entreprenad: -13,6%* (-54,9)

- Årets resultat: 74,8 mkr (-398,1)

- Årets resultat per aktie*/**: 0,20 kr per aktie (-1,96)

- Långsiktigt substansvärde (NAV): 6 206,5 mkr (5 803,5)

- Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 25,23 kr per aktie* (24,25)

- Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 4,0%* (-9,5)

- Räntetäckningsgrad, R12m: 1,6 ggr (1,7)

- Soliditet: 30,4% (30,3)

- Skuldsättningsgrad: 59,1% (60,2)

- Antal byggstartade lägenheter: 928 (450)

- Antal lägenheter i pågående byggnation: 2 052 (1 549)

- Antal lägenheter under projektutveckling: 1 893 (4 176)

- Antal lägenheter i förvaltning: 4 985 (4 876)

- Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter: 525,6 mkr (2 226,8)

- Förvaltningsfastigheter: 15 616,5 mkr (14 870,9)

*Justerat för nyemissioner genomförda under 2023 och 2024.

** Några potentiella aktier t.ex. konvertibler, förekommer inte och därmed finns inte någon utspädningseffekt att beakta.



Vd Jacob Karlsson kommenterar rapporten:

– Det har varit ett händelserikt år i K-Fastigheters historia med fortsatt tufft marknadsklimat, men där marknaden har stabiliserats och även hunnit börja, om än i långsam takt, vända uppåt. Jag vill redan inledningsvis passa på att tacka alla medansvariga i koncernen för hårt och målmedvetet arbete under ett år som inneburit stora förändringar inom K-Fastigheter.

– Det finns mycket att skriva om 2024 men låt mig börja med den stora nyheten i december. Då tecknade K-Fastigheter avtal med Brinova Fastigheter AB om att avyttra vår fastighetsportfölj i Region Syd med ett totalt fastighetsvärde om 10 760 mkr. Betalning sker i form av nyemitterade aktier i Brinova där K-Fastigheters ägarandel kommer uppgå till som mest 58,4 procent, vilket gör oss till största ägare efter transaktionen. Det exakta antalet aktier som K-Fastigheter kommer att erhålla är beroende av förhållandena i den avyttrade portföljen efter genomförd transaktion per tillträdesdagen den 1 april 2025. Brinova kommer att konsolideras i K-Fast Holding AB:s redovisning och sålunda vara ett dotterbolag tills vidare. Genom transaktionen skapas i nya Brinova ett betydande fastighetsbestånd med fokus på bostäder i Öresundsregionen. Genom transaktionen ges även nya Brinova bättre förutsättningar för ökad intjäning bland annat genom den överlappningen som finns mellan bestånden i Region Syd och nuvarande Brinova. Det ger skalfördelar och vi bedömer att K-Fastigheter kommer kunna få större ekonomisk utväxling på ägandet i Brinova än enbart ägandet av det egna beståndet i Region Syd. Ett större bolag med högre börsvärde och på sikt givet en mer diversifierad ägarbas förväntas därtill ge en högre likviditet i aktien, mer uppmärksamhet från kapitalmarknaderna och på sikt ges eventuellt möjlighet för Brinovas aktie att ta steget upp på Stockholm Nasdaq Large Cap och att inkluderas i fastighetsrelaterade aktieindex som exempelvis EPRA index. Jag kan även konstatera att K-Fastigheter genom transaktionen ökar intjäningsförmågan inom Förvaltning av färdigställda fastigheter med omkring 15 procent baserat på bolagens resultat per den 30 september 2024 och K-Fastigheters ägarandel i Brinova om 58,4 procent.

– K-Fastigheter kommer även fortsättningsvis vara ett fastighetsbolag men också så mycket mera än ett fastighetsbolag. Det är det som är det unika med K-Fastigheter och vår affärsidé. Vi har hela kedjan från grus till hus. Vårt fastighetsägande i Region Väst och Öst och pågående byggnationer fortlöper som tidigare. Vår verksamhet inom Entreprenad med affärsområdena Projektutveckling, Prefab och Bygg är oförändrad. Det är i verksamhetsområde Entreprenad som över 80 procent av vårt resultat tillkommit sedan 2019. För att tydliggöra detta faktum så delade vi under våren 2024, i samband med att vi presenterade en ny affärsplan för perioden 2024 till 2028, upp verksamheten i Entreprenad och Förvaltning. Målsättningen är att byggstarta 1 000 lägenheter per år och succesivt till 2028 växla upp till 1 200 byggstartade lägenheter per år. Därtill satte vi målsättningen att 30 till 50 procent av det vi byggstartar ska avyttras till förmån för att finansiera nya projektstarter. De höga vinsterna i Entreprenad har historiskt möjligen osynliggjorts i förhållande till balansräkningen bestående av fastigheter, men isolerat har vi kunnat skapa en betydande avkastning på vårt investerade egna kapital i Entreprenad och Projektutveckling, vilket vi förhoppningsvis framgent kommer kunna synliggöra bättre.

– Prefabverksamheten hade vid utgången av 2024 en orderbok om 1 056 mkr att jämföra med 1 058 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Volymerna utgörs till 61 procent av externa kunder och till 39 procent av koncerninterna stomleveranser. Vändningen som Prefab gått igenom är viktig för koncernen, men fortsatt hårt arbete för att ta ytterligare kontrakt är nödvändigt där inledningen på 2025 varit lyckosam avseende att få in nya volymer. Verksamheten står väl rustad för framtiden och de sämre tider vi genomgått har bidragit till en positiv diversifiering av vår producerade volym där bostäder fortsatt utgör en majoritet men inte i samma omfattning som tidigare.

– Under 2024 har vi byggstartat sammanlagt 928 lägenheter, varav 74 i Vallentuna tillsammans med Titania AB, samt 161 i Örebro tillsammans med Kilenkrysset. Detta ska jämföras med 450 byggstartade lägenheter under 2023. Totalt pågick byggnation av 2 052 lägenheter vid årsskiftet varav 348 i projekten Ballerup i Köpenhamn, Victoria 22 i Helsingborg och Skjutskontoret 3 i Malmö, vilka färdigställande kommer att överlämnas till Brinova. I Entreprenadverksamheten kan även noteras att Novum Samhällsfastigheter, som K-Fastigheter äger till 50 procent, byggstartat ett äldreboende i Svedala.

– Vi lämnar 2024 med en ekonomisk uthyrningsgrad i fastighetsbeståndet på 96,4 procent. Detta ska jämföras med 91,9 procent vid samma tidpunkt för ett år sedan. Förbättringen är frukten av ett målmedvetet och dedikerat arbete av vår förvaltningsorganisation. Som ett resultat av den förbättrade uthyrningsgraden och hyresökningar steg överskottsgraden från 64,0 procent till 66,5 procent under året och förvaltningsresultatet uppgick till 135,1 mkr. Vi har fortsatt en positiv nettouthyrning och arbetet fortlöper med att förbättra uthyrningsgraden ytterligare.

– Sedan vår notering på Nasdaq Stockholm i november 2019 har långsiktigt substansvärde per aktie justerat för split och nyemissioner mer än dubblerats till 25,23 kr. Jag hade så klart önskat att aktiekursen utvecklats annorlunda under samma period men kan konstatera att den dagliga operationella verksamheten som är fundamentet i koncernen haft en årlig genomsnittlig tillväxt av substansvärde per aktie om 20 procent sedan noteringen trots utmanande tider och marknadsförutsättningar. Från den positionen kommer vi fortsätta att ständigt utveckla K-Fastigheter och vårt erbjudande till marknaden.

