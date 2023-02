Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter ökar förvaltningsresultatet marginellt

Bolag K-Fastigheter redovisar en marginell förbättring av förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Aktien föll över åtta procent under torsdagens handel.

Hyresintäkterna uppgick till 109,1 miljoner kronor (75,3), en ökning med 44,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 27,1 miljoner kronor (27,0).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 86,2 miljoner kronor (387,1). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -4,3 miljoner kronor (20,6).



Resultatet före skatt var 111,8 miljoner kronor (458,7).



Resultatet efter skatt blev 94,2 miljoner kronor (361,8), och per aktie 0,35 kronor (1,68).



Långsiktigt substansvärde, NAV, per aktie låg på 26,79 kronor (23,11).



Förvaltningsresultatet har varit pressat under året till följd av ökade driftkostnader för el och värme, samt högre finansieringskostnader på grund av stigande räntor.



“Delar av detta kommer att kompenseras under det kommande året i och med hyreshöjningar. Dock kommer hyreshöjningarna för det kommande året inte att fullt ut kompensera kostnadsökningarna utan kostnadsökningarna kommer att behöva tas igen successivt över tid", kommenterar vd Jacob Karlsson i rapporten.



K-fastigheter redovisade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter om 86,2 miljoner kronor (387) för det fjärde kvartalet 2022. För helåret uppgick värdeförändringar för förvaltningsfastigheter till 699 miljoner kronor (1 139).



"Givet marknadsförutsättningarna har avkastningskraven på våra fastigheter stigit och lett till sänkta värderingar. Trots detta klarar vi att redovisa en positiv värdetillväxt vilket är ett styrkebesked", skriver Jacob Karlsson.



Han skriver vidare att utvecklingen framöver avgörs av om inflationen kan pressas tillbaka och hur långt Riksbanken behöver gå med kommande räntehöjningar.



"Det är rimligt att anta att värderingarna på kort sikt kommer att sjunka ytterligare för branschen som helhet. På längre sikt är det min övertygelse att investeringar i hyresfastigheter är klokt."



K-Fastigheters rapport togs inte emot väl av marknaden och aktien handlades ned med över åtta procent under torsdagen, näst mest av alla fastighetsbolag på de stora listorna.

