Jacob Karlsson. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Bolag K-Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet steg 5 procent under perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 79,3 miljoner kronor (59,5), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.



Intäkterna för projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 464,6 miljoner kronor (371,9), varav 195,1 miljoner kronor (146,9) avsåg koncerninterna projekt.



Driftnettot uppgick till 50,0 miljoner kronor (35,5), en ökning med 40,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 26,0 miljoner kronor (19,6), en ökning med 32,7 procent mot föregående år.



Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 239,9 miljoner kronor (162,9). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 179,7 miljoner kronor (26,5).



Resultatet efter skatt blev 328,2 miljoner kronor (168,2), en ökning med 95,1 procent mot föregående år.



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 24,27 kronor (18,19). Det innebär en ökning med 5 procent från årsskiftet då nivån var 23,11.



K-Fastigheters vd Jacob Karlsson skriver bland annat följande i rapporten:

– K-Fastigheter avslutade 2021 som en starkare och bättre verksamhet än någonsin. Vi inleder 2022 i högt tempo, med förutsättningar att fortsatt kunna leverera på hög nivå trots marknadsoro och geopolitiska faktorer, mycket tack vare vår unika affärsmodell som ihop med tydliga mål och kompetenta medansvariga ger oss förutsättningar att vinna marknadsandelar när det blåser motvind i omvärlden.



– De störningar vi under pandemin fått erfara i leveranskedjorna levde kvar under första kvartalet och är nu främst kopplade till det tragiska kriget i Ukraina. Vi ser i nuläget ingen risk att stå utan viktiga komponenter eller material, men har fått bli mer kreativa i att hitta alternativa material och leverantörer inom affärsområde Bygg och Prefab. Vi fokuserar därmed mindre på "just in time" lösningar och i stället på leveranstrygghet, vilket föranleder att vi binder något mer kapital genom att hålla lager. Detta är dock en låg kostnad jämfört med att stå utan material.



– Kostnadsinflationen drabbar inte minst byggvaror och insatsvaror, men K-Fastigheters fantastiska medansvariga har lyckats möta majoriteten av kostnadsökningarna med ökad effektivitet och innovation kombinerat med ökade volymer, varför jag känner mig väldigt säker på att vi även under verksamhetsåret 2022 kommer upprätthålla nuvarande produktionskostnadsnivåer, vilket stärker vår konkurrenskraft ytterligare.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

