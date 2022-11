Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Bolag K-Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg till 102,0 miljoner kronor (68,2), en ökning med 49,6 procent mot föregående år.

Projekt- och entreprenadintäkter ökade till 212,2 miljoner kronor (203,7) och nettoomsättningen steg till 314,1 miljoner kronor (271,9).



Driftnettot uppgick till 69,3 miljoner kronor (49,8), en ökning med 39,2 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet ökade till 36,3 miljoner kronor (29,8), en ökning med 21,8 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 56,4 miljoner kronor (353,9). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 63,3 miljoner kronor (18,7).



Resultatet före skatt var 132,4 miljoner kronor (393,9).



Resultatet efter skatt blev 115,8 miljoner kronor (311,5), en minskning med 62,8 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,54 kronor (1,45), vilket innebär en minskning med 62,8 procent mot föregående år.



Det långsiktiga substansvärdet steg till 26,32 kronor per aktie (21,19) per den 30 september.



Antalet lägenheter i förvaltning steg till 3 452 (2 448) och antalet byggstartade lägenheter ökade till 706 (535). Siffrorna avser årets nio första månader jämfört med samma period i fjol.



Antalet lägenheter i pågående byggnation var 1 976 (1 634) och antalet lägenheter under projektutveckling 4 785 (5 723) per den 30 september.



– Jag har största respekt för nu gällande marknadsförutsättningar som kräver en stor dos av ödmjukhet. Med det sagt finner jag mig trygg i att navigera i rådande förutsättningar för att tids nog komma ut i ett nytt normalläge i en än starkare position, skriver vd Jacob Karlsson bland annat i delårsrapporten.

