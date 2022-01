Croisette har skapat en hemförsäkringslösning åt K-Fastigheters hyresgäster. Bild: Croisette

K-Fastigheter och Croisette skapar unik hemförsäkringslösning

Bolag Croisette och K-Fastigheter skapar "Boendeförsäkring för Hyresgäster".

Hemförsäkringslösningen som Croisette tagit fram och erbjuder K-Fastigheters hyresgäster, nås via en kundspecifik hemsida, där hyresgästen själv fyller i sina uppgifter för att räkna fram premie och teckna sin hemförsäkring. Upplägget gör att Fastighetsägaren enkelt kan erbjuda sina hyresgäster trygghet genom en omfattande hemförsäkring.



– Vi tackar för K-Fastigheter för uppdraget och förtroendet. Vi tackar också Eir Försäkring för det fina samarbetet i samband med framtagandet av den här lösningen, säger Jenny Ulriksson, Head of Insurance Advisory, Croisette Real Estate Partner.



– Att äntligen kunna vara bryggan till fastighetsägarna för att skapa en friktionsfri helhetslösning när det gäller försäkring känns fantastiskt. Detta är verkligen något som samtliga bostadsfastighetsägare borde överväga, säger Per Svensson, CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner.



– För oss på K-Fastigheter är det viktigt att våra hyresgäster är trygga i sina hem och att vi som fastighetsägare kan erbjuda tjänster för ett långsiktigt mervärde. Vi vet att många vill ha enkla och bra lösningar till en rimlig kostnad och därför är vi glada att nu via ett samarbete med Croisette som förmedlare, kunna erbjuda en boendeförsäkring anpassad utifrån de behov vi identifierat. Boendeförsäkringen är en viktig del i de kringtjänster vi tar fram för att våra hyresgäster ska uppleva att våra helhetslösningar förenklar deras boende och därmed trygghet, säger Martin Johannesson, chef för affärsområde Förvaltning på K-Fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen