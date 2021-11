Magnus Persson. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter köper byggrätt för fler hyresrätter i Gävle

Transaktioner K-Fastigheter har ingått avtal med Alderholmen 4:34 Aktiebolag om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i Gävle kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att bygga cirka 110 lägenheter i koncernens egenutvecklade lamellhus med start under 2022.

K-Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i centrala Gävle. K-Fastigheter bedömer att bruttoarean uppgår till cirka 7 200 kvadratmeter och att koncernen kan uppföra cirka 110 nya hyresrätter i en stadsdel som innehåller såväl historik i form av gamla hamnmagasin och Gevalias kafferosteri som bostäder för framtiden.



– Detta förvärv kompletterar vår närvaro i Gävle på ett bra sätt. Läget på Alderholmen med närheten till både centrum och vattnet är fantastiskt och vi ser fram emot att få tillföra stadsdelen nya attraktiva hyresrätter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.



Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022 efter uppfyllande av sedvanliga villkor. Byggnadsstart beräknas ske under 2022. Köpeskillingen uppgår till 28,5 miljoner kronor och årligt hyresvärde bedöms uppgå till cirka 12,1 miljoner kronor efter färdigställande, vilket beräknas ske under 2024.

- Nicklas Tollesson

