Jacob Karlssons K-Fastigheter köper av Ylva Sarby Westmans Kungsleden. Bild: K-Fastigheter/Kungsleden

K-Fastigheter köper av Kungsleden i Barkarbystaden

Transaktioner K-Fastigheter köper byggrätter i Barkarbystaden av Kungsleden. K-Fastigheter planerar att bygga upp till cirka 400 hyresrätter på fastigheten.

K-Fastigheter har ingått avtal med Kungsleden om förvärv av fastigheten Järfälla Veddesta 2:65. Affären är villkorad av en godkänd detaljplan.



K-Fastigheter planerar att bygga upp till cirka 400 hyresrätter på fastigheten.

Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till ca 259 mkr och förväntad bruttoarea (BTA) uppgår till drygt 32 000 kvadratmeter.

– Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen uppgår till ca 975 miljoner kronor och marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1 350 miljoner kronor, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.



– Vi ser fram emot att arbeta med vårt projekt i Barkarbystaden, ett stort område där upp till 50 000 nya invånare ska skapa sina hem. Lägenheterna i våra egenutvecklade Lamellhus kommer att byggas i ett attraktivt område med närhet till såväl kommunikation som natur, handel och service, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling.



– Säljaren ska driva arbetet med detaljplanen och vi har målet att bygga 400 lägenheter i två etapper, den första med start under 2022 och den andra med start året därpå.



Fastigheten är i dagsläget bebyggd med 14 000 kvadratmeter kontor. Kungsleden har framgångsrikt drivit en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde. Den nya detaljplanen som har varit ute på samråd medger drygt 32 000 kvadratmeter BTA.



K-Fastigheter övertar ansvaret för tomställande och rivning av den befintliga byggnaden.

Den positiva resultateffekten för Kungsleden vid frånträde beräknas uppgå till 114 miljoner kronor.



– Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att följa K-Fastigheters arbete med att utveckla detta expansiva område i Stockholm. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO på Kungsleden.



Affären sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 259 miljoner kronor, baserat på 8 001 kronor per kvadratmeter BTA ovan mark.



K-Fastigheter tillträder vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i det fjärde kvartalet 2021.

Christian Karlsson, Advokatfirman VICI, har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Brick Advokat.

