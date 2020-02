Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter: Hög tillväxt, geografisk expansion på gång

Bolag K-Fastigheter redovisar ett helårsresultat om 14,14 kronor per aktie (9,79). Tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie är 24,6 procent och i substansvärde hela 54 procent (inkluderat nyemissioner).

Helårssiffrorna:

• Hyresintäkter: 156,8 mkr (96,6)

• Förvaltningsresultat: 52,9 mkr (41,1)

• Periodens resultat efter skatt: 365,3 mkr (244,8)

• Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter: 1 061,1 mkr (835,7)

• Förvaltningsfastigheter: 4 396,7 mkr (3 018,1)

• Långsiktigt substansvärde (NAV): 2 540,2 mkr (1 213,4)

• Antal lägenheter i förvaltning: 1 711 (1 220)

• Antal lägenheter i pågående byggnation: 700 (541)

• Antal lägenheter under projektutveckling: 1 340 (688)

• Räntetäckningsgrad: 2,6 ggr (3,5)

• Soliditet: 41,8% (29,3)

• Belåningsgrad: 40,2% (60,4)

• Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: 24,6% (23,8)

• Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 54,4% (29,5)

• Resultat per aktie: 14,14 kr (9,79)



Vd Jacob Karlsson:

– Sista dagarna på 2019 är räknade och man kan helt enkelt konstatera att ibland blir det inte som man tänkt sig… Det blev så mycket bättre, för vilket år vi haft!



– K-Fastigheters operativa mål som innebär minst 5 000 lägenheter i förvaltning och en projektvolym om 1 000 byggstartade lägenheter per år innan 2023 års utgång känns realistiskt och möjligt att uppnå. Vi går in i 2020 med 1 711 lägenheter i förvaltning, 700 lägenheter i pågående produktion, 1 340 lägenheter i pågående projektutveckling samt 199 lägenheter som vi tillträder successivt fram till september 2020. Totalt uppgår således vår totala fastighets- och projektportfölj till 3 950 lägenheter per 31 december 2019. Hyresintäkterna för helåret 2019 uppgick 156,8 Mkr att jämföra med det rullande 12 månaders hyresvärdet som per årets utgång uppgick till 196,6 Mkr, vilket motsvarar en ytterligare tillväxt om 25 procent.



– Vi har en optimistisk och opportunistisk inställning, vilket jag är övertygad om kommer att ge oss fortsatt framgång. Vi vill arbeta nära markägare, kommuner, hyresgäster och samarbetsparters. K-Fastigheter ska vara en långsiktig partner och det innebär att vi tar alla våra intressenter på allvar.



– Avgörande för att nå våra mål är att fortsätta enligt K-Fastigheters befintliga affärsmodell, med fokus på att införskaffa byggrätter i de tillväxtorter vi prioriterar. Detta är ett långsiktigt arbete som till största del sker genom många mindre förvärv som vi ofta gör genom upparbetade relationer med mark- och fastighetsägare. Bara under december 2019 förvärvade vi byggrätter motsvarande 496 lägenheter med ett marknadsvärde närmare en miljard kronor vid färdigställande.



– Den volymökning vi strävar efter att uppnå kommer att kräva en geografisk expansion. Vi har under året inlett byggnation på västkusten, med förvärv av byggrätter för nästan 300 lägenheter i Göteborg där vi byggstartade 103 lägenheter under tredje kvartalet 2019 och söker bygglov för ytterligare knappt 200 lägenheter som vi har som målsättning att byggstarta under 2020. Vi har flera stora projekt i Växjö, med förvärv av byggrätter och färdiga fastigheter och är redan igång med 90 lägenheter under produktion i kvarteren Pelikanen och Taket. Med nuvarande produktion och avtalade tillträden kommer Växjö inom några år vara vår näst största ort efter Helsingborg sett till antal lägenheter i förvaltning.



– Resultatet för helåret 2019 uppgick till 365,3 mkr, varav 42 procent är relaterat till projektutveckling och byggnation av våra egna koncepthus. Med detta vill jag poängtera att vi är så mycket mer än bara ett fastighetsbolag.



– Framgent ser jag fortsatta satsningar på de marknader där vi redan verkar och vi bedömer förutsättningarna som goda för att vi inom den närmsta tiden ska gå över sundet till Köpenhamn med omnejd, eller på sikt expandera i och kring Mälardalen. Organisatoriskt är vi redan väl rustade för att nå en årlig produktionsvolym om 1 000 lägenheter per år. Genom att under 2020 komplettera vår befintliga fabrik i Osby med en ny anläggning i Hässleholm har vi en intern produktionskapacitet som med marginal svarar upp till nämnda volymer.



– Utöver ovan mål kommer vi 2020 ha ett fortsatt fokus på ökad effektivisering i uppförandeskedet men även i det långa perspektivet. För visst kan vi bygga högkvalitativa hem till en attraktiv kostnadsnivå, men faktum är att våra egenproducerade hem även är kostnadseffektiva och miljömässigt effektivare att förvalta. En överskottsgrad om 68 procent efter fastighetsadministration för en portfölj med övervägande bostäder är vi nöjda med, men det bör tilläggas att vi är otroligt nöjda och stolta över att våra egenproducerade koncepthus har ännu högre överskottsgrad. I dagsläget uppvisar våra egenproducerade koncepthus en överskottsgrad om drygt 80 procent att jämföra med vår köpta fastighetsportfölj, vilken redovisar en överskottsgrad om knappt 60 procent. Och där mina vänner har ni skillnaden som gör skillnaden. Kan ni tänka er att från våra egenbyggda koncepthus får vi aktieägare faktiskt behålla nästan 20 procent mer av hyran än för våra äldre hus. Den intjäning som tar fem år i vårt äldre bestånd klarar vi av på under fyra år i våra egenbyggda koncepthus.



– En av anledningarna till den högre överskottsgraden i de nybyggda koncepthusen är att den totala energikonsumtionen var 32 procent lägre och vattenförbrukning 16 procent lägre under 2019 jämfört med vår köpta portfölj.



– En hållbar framtid är en lönsam framtid, för miljön och för oss aktieägare!



– Vi befinner oss i början på ett maratonlopp med investeringshorisont evighet. Trots att loppet är långt ser jag att vi haft ett högt tempo under 2019 med en substansvärdestillväxt per aktie om 54 procent inkluderat nyemissionerna under hösten respektive 36 procent exkluderat desamma. Därtill en tillväxt i förvaltningsresultat om 25 procent vilket väl svarar upp mot våra finansiella mål om att växa med 20 procent per aktie och år avseende förvaltningsresultat och substansvärde. Formen känns bra, vilket borgar för fortsatt högt tillväxttempo under 2020.



– Vi avslutade 2019 med en introduktion av vår B-aktie på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. Intresset var otroligt stort med över 40 000 anmälningar som vida överskred det antal aktier vi hade att tilldela. Det som värmer mest är att majoriteten av medarbetarna på K-Fastigheter valde att teckna sig i emissionen och bli några av mina, numera många, kompanjoner. Lagkänslan och vi-känslan har aldrig varit starkare, vi rör oss i en enad trupp mot nya högre mål. Vi går in i 2020 med ca 3 700 aktieägare. Kompanjoner, jag hoppas på fortsatt förtroende på en resa som fortfarande är i början på början.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen