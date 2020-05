Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter: Förutsättningar för 5 000 lägenheter i förvaltning 2023

Bolag K-Fastigheter matar på och redovisar rekordsiffror inom ett flertal områden. Bolaget har under Q1, vuxit sin fastighets- och projektportfölj till 5 565 lägenheter och ligger därmed över målet om 5 000 lägenheter i förvaltning år 2023.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkter: 47,8 mkr (33,0).

• Förvaltningsresultat: 15,5 mkr (11,1).

• Periodens resultat efter skatt: 92,3 mkr (43,4).

• Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter: 509,2 mkr (137,5).

• Förvaltningsfastigheter: 5 039,5 mkr (3 203,0).

• Långsiktigt substansvärde (NAV): 2 668,2 mkr (1 275,1).

• Antal lägenheter i förvaltning: 1 789 (1 240).

• Antal lägenheter i pågående byggnation: 963 (649).

• Antal lägenheter under projektutveckling: 2 692 (679).

• Räntetäckningsgrad: 2,4 ggr (2,6).

• Soliditet: 40,5% (29,1).

• Belåningsgrad: 48,2% (60,9).

• Förvaltningsresultat per aktie: 0,46 kr (0,44).

• Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: 3,1% (25,9).

• Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 78,74 kr (51,01).

• Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 5,0% (5,1%).



Vd Jacob Karlsson:

– Osäkerheterna kring coronavirusets snabba framfart har inte undgått någon och dess samhällsekonomiska effekter kan ingen riktigt utröna, utan vi kan enbart hoppas på att denna oinbjudna gäst lämnar så fort som möjligt. K-Fastigheters affärsmodell bygger på en investeringshorisont med evighetsperspektiv, vilket gör mig extra trygg de dagar då det blåser som mest.



– K-Fastigheter grundades den 1 december 2010, mitt i dåvarande finanskris bara två år efter att Lehman Brothers hade kraschat. Den då så aktuella krisen var en del i fundamentet för att skapa ett bolag med ambition om att leva för evigt. K-Fastigheter står stabilt i den storm som nu blåser. Ett tydligt tecken på att vår affärsmodell fungerar är att vi under första kvartalet 2020 har uppnått en viktig milstolpe. K-Fastigheter har nu förutsättningar för minst 5 000 lägenheter i förvaltning före 2023 års utgång. Per 31 mars 2020 hade K-Fastigheter 1 789 lägenheter i förvaltning, 963 lägenheter i pågående produktion för egen förvaltning, 2 692 lägenheter i pågående projektutveckling samt 121 lägenheter som vi tillträder successivt under 2020. Totalt uppgick således vår totala fastighets- och projektportfölj till drygt 5 565 lägenheter.



– Det andra av våra operativa mål har vi uppfyllt under en längre period. Av vårt hyresvärde vid utgången av första kvartalet var 84 procent relaterat till bostäder, vilket ska jämföras med det operativa målet om minst 80 procent. Koncernen hade vid första kvartalets utgång en nettobelåningsgrad om 48,2 procent, likvida medel om 460,0 mkr och var enbart finansierad via traditionell bankskuld. K-Fastigheter vidmakthåller de operativa och finansiella måltal som vi sedan tidigare kommunicerat och ser snarare att vi under första kvartalet ökat tempot på den redan inslagna vägen då vi landat inte mindre än sex affärer med byggrätter för potentiellt ca 1 600 lägenheter.



– Dessutom har vi expanderat vår verksamhet i Öresundsregionen genom förvärv av en byggrätt i Vallensbæk, söder om Köpenhamn, utökat vårt marknadsområde genom ett förvärv i Borås och i april slutit ett mycket spännande strategiskt samarbete med BoKlok som vi har stora förhoppningar om att det kan bli något riktigt stort framöver. Under det första kvartalet 2020 har vi dessutom byggstartat 263 lägenheter fördelat på två projekt i Göteborg och Höganäs med kommande hyresvärde om ca 35,8 mkr. Totalt hade vi vid första kvartalets utgång 963 lägenheter i pågående produktion i affärsområde Bygg vilket är rekord för K-Fastigheter.



– I affärsområde Projektutveckling slog vi också rekord genom det högsta resultatet från värdeutveckling för pågående nybyggnation under ett enskilt kvartal, vilket uppgick till 94,5 mkr. Affärsområdets resultat före skatt motsvarade 78 procent av koncernens totala resultat före skatt. Jag kan inte nog poängtera, att K-Fastigheter är så mycket mer än bara ett fastighetsbolag.



– Vår affärsmodell skapar förutsättningar för att skapa vår egen tillväxt genom utveckling och produktion av högkvalitativa HEM för långsiktig förvaltning. Som nämnt ovan slog vi resultatmässigt rekord i affärsområde Projektutveckling, projekt som nu skapar sysselsättning och tillväxt i vårt affärsområde Bygg och som senare skapar tillväxt och resultat i affärsområde Förvaltning med nyproducerade attraktiva fastigheter med starka kassaflöden. Våra 963 lägenheter i pågående byggnation har ett samlat hyresvärde vid färdigställande om 112,7 mkr. Som om det inte vore nog med rekord slog vi dessutom rekord i framförhållning i vår projektportfölj som vid kvartalets utgång totalt omfattar byggrätter om ca 2 700 lägenheter.



– Förvaltningsresultatet för första kvartalet, som är ett säsongsmässigt svagare kvartal, ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet 2019. Hyresintäkterna ökade med hela 45 procent och hyresvärdet vid periodens utgång uppgick till 207,9 mkr, vilket är en ökning med 52 procent jämfört med utgången av första kvartalet 2019. Detta borgar för god tillväxt i förvaltningsresultatet även framöver.



– När vi blickar framåt är en viktig faktor att stödja våra hyresgäster, våra medarbetare och samhället i stort. Vi har en dialog med de hyresgäster, såväl privatpersoner som företag, som kan påvisa och styrka att deras privatekonomi eller verksamhet påverkats negativt av Covid-19. Målet är att komma fram till hållbara lösningar, vilka kan inkludera likviditetslättnader.



– För att hindra smittspridning och öka tryggheten för våra hyresgäster och medarbetare har vi dessutom infört omfattande försiktighets- och skyddsåtgärder på våra arbetsplatser och i våra fastigheter. I detta sammanhang vill jag tacka alla medarbetare och partners för er insats. Vi har lyckats åstadkomma mycket utan att förlora produktivitet och samtliga våra byggnationer löper idag enligt plan. Vi har dessutom säkerställt leveranser av samtliga för vår produktion väsentliga komponenter resterande del av året.



– Avslutningsvis kan jag konstatera att K-Fastigheters aktie sedan årsskiftet till utgången av det första kvartalet 2020 haft en utveckling om minus 0,6 procent samtidigt som OMX Stockholm Mid Cap-index utvecklats med minus 26,6 procent och OMX Stockholm Real Estate-index med minus 25,1 procent. Med glädje kan jag konstatera att intresset för vår aktie bland institutionella placerare ökat ytterligare sedan börsintroduktionen i november 2019. Samtliga större institutionella ägare har ökat sitt ägande under kvartalet trots rådande turbulens på börsen. Jag är ytterst tacksam för alla våra aktieägares fortsatta förtroende och jag, tillsammans med mina medarbetare, ska göra allt i vår makt för att förvalta förtroendet.

