Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter flyttas till Large Cap-listan

Bolag Från den 3 januari 2022 handlas aktier i K-Fastigheter på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista efter att Nasdaq har genomfört sin årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Bolagen på denna lista har ett börsvärde om minst 1 miljard euro.

– I december 2010 startade vi K-Fastigheter med åtta lägenheterna i böckerna, att från två nästan tomma fickor få kliva in i börsens finrum på bara elva år känns fantastiskt. En bedrift som jag har fantastiska medarbetare och kompanjoner att tacka för. Ett stort steg bara två år efter vår notering, men trots detta är vi fortfarande bara i början. Jag ser med tillförsikt fram mot vad de kommande elva åren har att ge, kommenterar vd:n Jacob Karlsson.



K-Fastigheter noterades den 29 november 2019 på Nasdaq Stockholm. Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "KFAST B". Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2021 till totalt 215 331 168, varav 192 831 168 är B-aktier. Börsvärdet den 17 december 2021 uppgick till 14 944,4 miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet, värdet på samtliga aktier baserade på senast betalt pris för B-aktien, uppgick till 16 688,2 miljoner kronor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen