K-Fast: Miljardresultat för helåret – viktiga nyckeltalet förbättrat

Bolag K-Fastigheters nyckeltal Produktion till värde förbättrades från 73,1 till 69,8 procent under 2021. Totalresultatet för helåret uppgick till 1 044 mkr (473).

Hyresintäkterna för helåret uppgick till 265,9 mkr (203,9).



Förvaltningsresultatet uppgick till 101,4 mkr (473,1).



Totalresultatet uppgick till 1044,4 mkr (473,1).



K-Fast har nu 2 723 lägenheter i förvaltning (2 237) och 1 820 i pågående byggnation (1 311) och 5 869 i projektutveckling (3 880).



Förvaltningsresultatet uppgick till 0,47 kronor per aktie (0,36) och NAV per aktie uppgick till 23,11 kronor (17,00).



Vd Jacob Karlsson:

– Det är nästan en ny koncern som levererar sitt helårsresultat. Efter ett år med K-Prefab som en viktig del i koncernen konstaterar jag att synergier, samarbeten och arbetsglädje utvecklas bättre än de förväntningar vi hade inför förvärvet. Prefab är idag är ett välintegrerat affärsområde som bidrar såväl med kompetens och kreativitet som kundbas och kassaflöde. K-Fastigheter är en starkare och bättre verksamhet än någonsin – och vi är bara i början av början.



– K-Fastigheter kännetecknas av stor erfarenhet av högt tempo och tydliga mål. Förvärvet av K-Prefab, stora förvärv av fastigheter i flera delar av Sverige och därtill osäkerhet kring cementtillgång var under 2021 några delar i det vi kallar vår vardag. Vi har valt att bygga med hög standard och lägenheter i linje med efterfrågan på marknaden. Vi har historiskt aldrig nyttjat något statligt investeringsstöd vid uppförande av våra koncepthus, varför det slopade investeringsstödet inte heller betyder något för våra beslut eller resultat framgent.



– Vi är numera omkring 700 medansvariga i koncernen och jag är stolt över allas engagemang och kompetens som bidrar till att vi snabbt och fokuserat hittar de bästa lösningarna. Det är en förmån och jag är stolt över att vara lagkapten för Team K-Fast.



– Tack vare engagemang från alla koncernens medansvariga och våra samarbetspartners kan vi rapportera att 2021 blev ett av K-Fastigheters mer framgångsrika år. Även 2021 var ett år präglat av covid-19. Pandemin påverkade hela samhället och till viss del även K-Fastigheters verksamhet, men inte i någon väsentlig utsträckning. Förvaltningsresultatet steg med 35 procent till 101,4 mkr motsvarande en ökning om 30 procent per aktie. Koncernens totalresultat 2021 ökade med 122 procent, till 1 048,1 mkr. Substansvärdet per aktie ökade med 36 procent under 2021 jämfört med 2020. Vakansgraden förbättrades även under fjärde kvartalet och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 97,0 procent vid årets utgång.



– Det samlade anskaffningsvärdet för egna nu pågående byggnationer uppgår till ca 69,8 procent av marknadsvärdet vid färdigställande baserat på våra marknadsvärderingar vid årets utgång. Motsvarande siffra vid utgången av 2020 var 73,1 procent. Detta är ett nyckeltal som vi internt betecknar "PTV" (produktion till värde) och innebär att vi har ca 30 procents bruttomarginal vid nybyggnation. Denna marginal redovisar vi som orealiserade värdeförändringar, vilka vi successivt avräknar i förhållande till projektens färdigställandegrad. Vårt förbättrade PTV beror till del på ökad effektivitet och kreativitet som gjort att vi kunnat möta de prisökningar som vi upplevt under året samt på ökade marknadsvärden.



– Under 2021 byggstartade vi 996 lägenheter, därmed ligger vi väl i fas att nå vårt operativa mål om att på årlig basis byggstarta 1 300 lägenheter från utgången av 2023. Utöver pågående projekt har vi förvärvat mark och utvecklingsfastigheter i en betryggande omfattning i orter där vi ser en stor potential för våra koncepthus. K-Fastigheter ska vara en attraktiv partner för att utveckla nya bostadsområden och vi ser fram emot många intressanta förslag och samarbeten även under 2022.



– Jag har sagt det så många gånger förut, men K-Fastigheter är så mycket mer än ett fastighetsbolag. Detta innebär att verksamheten har en samlad styrka som är avgörande för vår framgång och för att skapa värden för alla aktieägare. För att tydliggöra detta har vi beslutat att från och med denna rapport redovisa total skuldsättningsgrad, ett nytt nyckeltal som inkluderar hela koncernen, inte som tidigare då vi enbart redovisat belåningsgrad på vår fastighetsportfölj. Likaså redovisar vi från och med nu räntetäckningsgrad för koncernen och inte enbart för fastighetsportföljen. Notera att respektive måltal ligger fast, det är definitionen vi har uppdaterat. Båda justeringarna är ett naturligt steg då vi är så mycket mer än ett fastighetsbolag.



– Året har inletts med viss osäkerhet på de finansiella marknaderna men för K-Fastigheter finns alla förutsättningar för att 2022 blir ännu ett år med tillväxt i alla delar av koncernen.

