Jula öppnar varuhus i Reso. Bild: Jula

Bolag I början av 2023 slår den svenska hemmafixarkejdan Jula upp sina portar i Åboregionen. Efter Vasa blir Reso den andra staden i Finland där Jula öppnar varuhus. Etableringen skapar omkring 20 nya arbetstillfällen i regionen. E-handeln öppnar redan i höst.

– Vi har längtat länge efter att få öppna varuhus i Åboregionen och det känns fantastiskt kul att vi äntligen har hittat ett läge som passar oss. Jula kommer att vara perfekt beläget i Reso, i det spännande och expansiva shoppingområdet på Itäniityntie nära Ikea, säger Jaakko Soini, landschef för Jula i Finland.



Jula är en svensk hemmafixarkedja som erbjuder ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Familjeföretaget, som grundades 1979, omsätter omkring en miljard euro och har i dag varuhus och e-handel i Sverige, Norge och Polen. Finland blir alltså det fjärde landet som Jula etablerar sig i.



– Vi säljer produkter till låga priser och av god kvalitet, både från vårt eget varumärke och från andra välkända tillverkare. Få andra varuhus i Finland erbjuder hemmafixare en sådan bredd under ett och samma tak, säger Jaakko Soini.



Julavaruhuset i Raisio blir 2 700 kvadratmeter stort med ett sortiment på cirka 15 000 artiklar. Etableringen skapar omkring 20 nya arbetstillfällen i regionen och rekryteringen av medarbetare påbörjas under hösten. Under hösten lanserar Jula även sin e-handel på den finska marknaden.



– Vi är övertygade om att Julas lågpriskoncept kommer att passa mycket bra på den finska marknaden. Många finländare älskar att fixa saker hemma och jag hoppas att ett besök i vårt varuhus eller på vår hemsida ska inspirera dem till att göra ännu mer, säger Jaakko Soini.

