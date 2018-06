Jubileumsplatsen – en försmak av Region City

Publicerad den 4 Juni 2018

tweet

Bygg/Arkitektur På måndagen invigdes Jubileumsplatsen intill spår 16 på Göteborgs Central

– Det här är den första publika platsen i Region City, sa Jernhusens regionchef Urban Hammarlund, som också berättade att arbetet med en ny plats, "Stationsplatsen" nu är påbörjat.

Jubileumsplatsen kommer att finnas på plats i fyra, fem år och består av en food court med sex unika matkoncept och en testarena för kommande Region City.



Platsen, i anslutning till Centralstationen och framtida Station Centralen för Västlänken, beskrivs nu som Västsveriges mest centrala plats.



På måndagen var 250 personer på plats för Jernhusens årliga Göteborgsfödelsedagsevent. I går var det exakt tre år kvar till stadens 400-årsjubileum.



Jubileumsplatsen med en temporär designinstallation av moderna containrar placerade med varierande nivåskillnader där krögarna har sina restauranger.



– Vi är övertygade om att mänskliga möten är grunden för all innovation och tillväxt. Med de nya matkoncepten på Jubileumsplatsen tar vi första steget att öppna platsen och göra den känd för göteborgarna och för resenärerna, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.



Krögarna som flyttar in representerar en populär matkultur i Göteborg, allt från lokal seafood till internationell streetfood. Pigpen by The Barn, Asia To-Go by Market, Gourmetkorv, La Fesque, The Salad Bar och Fruit ‘n Berry kommer alla bistå med sina unika matkoncept. Samtliga är utvalda med omsorg för sin entreprenörsanda och kvalitét på matkoncepten. Tillsammans kommer de presentera en food court med gemensamma sittytor, loungeområde och terrass.



Jubileumsplatsen innehåller också ett odlingsområde och växtexperiment på taket. För den som vill veta mer om Region City och följa planerna finns en utställning på platsen.



Urban Hammarlund berättade också att arbetet med en ny plats, Stationsplatsen, nu har inletts.

– Det handlar om den trafikala angöringsplatsen till framtidens station, vid Västlänkens uppgång, vid sidan av det kommande Jubileumstornet. Vi har nu satt igång arbetet med den här platsen, i ett samarbete med Jernhusen, Higab, Västtrafik och Göteborgs stad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Annons

Fastighetskvinnan

Årets Unga Fastighetskvinna – så går det till! Fastighetskvinnan På fredag stänger nomineringsprocessen för Årets Unga Fastighetskvinna. Sedan tar juryns arbete vid – ordförande Kristina Alvendal berättar här om hur juryarbetet bakom succétävlingen går till. Hon vann Årets Unga Fastighetskvinna

Stjärnkocken redo för ny expansionsfas Sverige Efter en intensiv expansion i samband med starten lägger Melker Andersson och snabbmatskedjan Vigårda i ytterligare en växel. Nu letar stjärnkocken efter nya lokaler: "Vi ska vara mer än bara ett burgarställe".

Skåneporten kan få mer snabbmat Bolag På platsen finns redan McDonald's, men om de nya ägarna får bestämma kommer det snart fler snabbmatsställen. För Fastighetssverige berättar Björn Lanner, finanschef på Öresundsporten om framtidsplanerna för Skåneporten som omfattar cirka 75 000 kvadratmeter mark. Öresundsporten köper Skåneporten

NRP-fond köper moderna logistikfastigheter Transaktioner NRP Fond VIII har tagit in sammanlagt 86 miljoner euro i kapital och köpt sex fastigheter i Sverige.

Toppmäklaren: "Det här blir något helt annat" Karriär Mäklaren Sofia Elfsson Da Costa berättar för Fastighetssverige om nya rollen som försäljningschef för Well Fastigheter, bolaget som snart är först ut med att testa den nya finansieringsmodellen BRF 2.0. Well Fastigheter rekryterar försäljni... Well Fastigheter testar ny säljform: ...

"Vi vill vara en game changer" Bygg/Arkitektur | PLAY Unibail-Rodamcos Nordenchef Lars-Åke Tollemark om den storslagna planen på ett 85 000 kvadratmeter stort destinationscentrum i Göteborg.

K-Fastigheter köper lägenheter i Hässleholm Transaktioner K-Fastigheter köper en fastighetsportfölj innehållande cirka 170 lägenheter i centrala Hässleholm. Zenergy tecknar avsiktsförklaring med K-Fastigheter

Peab bygger Göteborgs högsta kontorshus Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga kontorshuset Gårda Vesta i stadsdelen Gårda i Göteborg.

Nordisk Renting hyr ut till Din Bil Uthyrning Nordisk Renting och Din Bil har ingått ett 15-årigt hyresavtal avseende en ny Audi-anläggning i Akalla.

Serneke bygger bostadsrätter i Halmstad Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat avtal med Magnolia Bostad om att bygga 26 bostadsrätter vid Kvarteret Kilot i Halmstad. Lägenheterna byggs i direkt anslutning till det kommande hotellet och regionbussterminalen och beräknas stå klara under våren 2020.

Fastighetsägarna satsar på stadsutveckling Sverige Styrelsen för Fastighetsägarna GFR har beviljat över 800 000 kronor till fem olika projekt som har till syfte att utveckla områden i Göteborg, Skövde, Tranås, Arvika och Vänersborg. De privata fastighetsföretagen bidrar med lika stort belopp.

Castellum väljer innovativ teknik för nyproduktion i Stockholm Bygg/Arkitektur I Rosersberg strax norr om Stockholm uppför Castellum en lagerlokal om 12 500 kvadratmeter. Området, Stockholm Nord Logistikcenter, är en etablerad plats för lager- och logistik med utmärkt läge utmed E4.

Vasakronan river och bygger nytt – tillför 15 000 kvadratmeter Bygg/Arkitektur Efter flera års väntan får kontorsjätten grönt ljus för ett sju våningar högt nybygge på Södermalm.