Josephine Björkman. Bild: Nyfosa

Josephine Björkman utses till ny transaktionschef i Nyfosa

Bolag Nyfosa har rekryterat Josephine Björkman som ny transaktionschef. Josephine har sedan april i år varit tillförordnad transaktionschef samt ingått i koncernledningen och kommer tillträda den ordinarie tjänsten omgående. Nyfosa har under det senaste året stärkt sitt transaktionsteam med flera erfarna medarbetare och är väl rustat för ett fortsatt högt förvärvstempo.

Josephine Björkman är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare haft roller såsom transaktionschef på Jernhusen och affärsutvecklare på GE Real Estate. Josephine Björkman har under det senaste året arbetat för Nyfosas transaktionsteam på konsultbasis och sedan april 2020 varit tillförordnad transaktionschef.

– Under året som gått har Josephine varit en viktig del av vår transaktionsverksamhet och haft en central roll i flera av de större affärerna. Vi är mycket glada att hon nu väljer att ta sig an uppgiften som ordinarie transaktionschef, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande vd för Nyfosa.

– Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta vara med på Nyfosas spännande resa. Nyfosas transaktionsteam har ständigt siktet inställt på nya affärer, säger Josephine Björkman, tillträdande transaktionschef i Nyfosa.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

