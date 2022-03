Jonas Jönehall. Bild: Wästbygg

Jonas Jönehall blir ny vd och koncernchef för Wästbygg

Bolag Styrelsen beslutat att utse Jonas Jönehall, nuvarande CFO/vice koncernchef, till ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Jonas Jönehall tillträder den 6 maj. Han efterträder Jörgen Andersson som blir kvar i bolaget som styrelseledamot och i en roll med fokus på investeringar och tillväxt. Jörgen Andersson blir även ordförande för anbuds- och investeringsutskottet.

– Jörgen har under sina sju år som vd och koncernchef, varit starkt bidragande till att bygga upp Wästbygg till det fina och framgångsrika bolag det är idag. I sin nya roll kommer han fullt ut att få fokusera på de områden han brinner mest för. Jörgen kommer därmed även fortsättningsvis att vara med och skapa värde för bolaget och våra aktieägare, vilket vi i styrelsen ser som väldigt positivt, säger Cecilia Marlow, styrelseordförande för Wästbygg Gruppen.



Jonas Jönehall har varit vice koncernchef i Wästbygg Gruppen sedan 2018 och CFO sedan 2016. Innan dess arbetade han som transaktionschef i bolaget och han har även varit kundansvarig ekonomichef på Newsec.

– Vi ser Jonas som en given efterträdare till Jörgen då de har arbetat tätt ihop under de senaste åren. Jonas känner vår affär i grunden och har varit en viktig nyckelspelare i arbetet med att utveckla den strategiska inriktning bolaget har idag. Genom utnämnandet av Jonas känner vi oss trygga med att vi även fortsättningsvis kommer att ha en stabil grund för koncernens framtida tillväxt och utveckling, säger Cecilia Marlow.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha fått styrelsens förtroende. Wästbygg Gruppens målsättning är att på ett hållbart och långsiktigt sätt, växa och skapa en god lönsamhet över tid. Genom vår specialisering ska vi också skapa mervärde för våra kunder och samarbetspartners. Jag ser fram emot att fortsätta vara med på denna spännande resa och tillsammans med alla våra fantastiska medarbetare, bidra till att förverkliga koncernens ambitioner, säger Jonas Jönehall.



Jonas Jönehall tillträder den 6 maj, dagen efter Wästbygg Gruppens årsstämma. I samband med detta lämnar Jörgen Andersson sin plats i koncernledningen. Processen med att rekrytera en ny CFO påbörjas omgående.

