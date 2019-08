Siv Malmgren. Bild: John Mattson

John Mattsons hyresintäkter upp 30 procent

Bolag I sin första delårsrapport sedan börsnoteringen i somras visar John Mattsson upp en stark ökning av hyresintäkterna.

Rapporten i korthet:

- Hyresintäkterna uppgick till 124,9 Mkr (96,4), en ökning med 30 procent.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 20,5 Mkr (8,2) motsvarande 0,61 kr per aktie (0,27).

- Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (4,4) kopplat till genomförd börsnotering.

- Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 51,4 Mkr (132,6), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -24,7 Mkr (-6,3).

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,8 Mkr (149,2), motsvarande 0,94 kr per aktie (4,97).

- Fastighetsvärdet uppgick till 6 173,1 Mkr (5 845,2).

- Investeringarna uppgick till 82,2 Mkr (974,0 varav 801,9 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).



Vd, Siv Malmgren, kommenterar:



"Den 5 juni noterades John Mattson på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, en viktig milstolpe i bolagets historia. Parallellt med vårens noteringsarbete har förädlings- och förtätningsprojekten drivits vidare", skriver hon i sitt vd-ord och fortsätter:



"Bolagets introduktion på börsen var ett logiskt steg i vår fortsatta utveckling eftersom det ökar kännedomen om bolaget, stärker bolagets profil och skapar tillväxtmöjligheter. Med noteringsprocessen bakom oss kan vi nu med full kraft fokusera på affärsverksamheten".

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen