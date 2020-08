Siv Malmgren. Bild: John Mattson.

John Mattson: Tillväxt utanför Lidingö

Bolag John Mattsons hyresintäkter ökar med elva procent under H1. Förvaltningsresultatet mer än fördubblas, bland annat för att förra året belastades av börsnoteringskostnader.

Januari – juni 2020

• Hyresintäkterna uppgick till 138,8 Mkr (124,9), en ökning med 11 procent.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 43,6 Mkr (20,5), motsvarande 1,30 kr per aktie (0,61).

• Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 52,4 Mkr (51,4), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -16,9 Mkr (-24,7).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 59,3 Mkr (31,8), motsvarande 1,76 kr per aktie (0,94).

• Fastighetsvärdet uppgick till 7 277 Mkr (6 173).

• Investeringarna uppgick till 859,4 Mkr (82,2), varav 767,5 Mkr (0,0) avsåg förvärv av fastigheter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun.



I början av maj tillträdde John Mattson de förvärvade fastigheterna i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Planer för att uppgradera lägenheterna arbetas nu fram parallellt med att konkreta åtgärder genomförs för att öka trivsel och trygghet i områdena.



I maj tecknade bolaget avtal om att förvärva tre tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad med tillträde i juli. I och med förvärvet är bolaget tillbaka i Stockholms stad och etablerat i tre kommuner i Stockholmsregionen.



- Utvecklingsprojektet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Stockholms stad och andra fastighetsägare i området, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.



Under perioden ökade hyresintäkterna med 11 procent och förvaltningsresultatet per aktie med 113 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat driftnetto genom nybyggnationer och förvärv, dels av att perioden inte belastats med börsnoteringskostnader.

