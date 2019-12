Siv Malmgren, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson storköper i Sollentuna

Transaktioner John Mattson har tecknat avtal om att förvärva 541 lägenheter i områdena Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Förvärvspriset uppgår till 765 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 40 miljoner kronor. Säljare är Sollentuna Stadshus AB.

Förvärvet omfattar totalt 37 200 kvadratmeter uthyrbar yta fördelade på 29 fastigheter med bra lägen intill Rotebro centrum och Rotsunda torg, nära pendeltågsstationen och E4:an. Rotebro och Rotsunda är expansiva delar av Sollentuna kommun med positiv befolkningsutveckling och hög efterfrågan på bostäder. Byggnaderna är uppförda under 1950- och 70-talen och har god spridning avseende lägenhetsstorlek, med tyngdpunkt på två- och trerumslägenheter.



John Mattson har sedan tidigare drygt 2 250 hyresbostäder belägna på Lidingö. Genom förvärvet utökar bolaget fastighetsbeståndet med cirka 22 procent uthyrbar yta. En del i bolagets tillväxtstrategi är att etablera sig i fler kommuner i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer.

– Fastighetsportföljen passar väl in i bolagets förvaltningsmodell, vi ser en långsiktig potential i beståndet och ser fram emot att erbjuda de boende en fortsatt god livsmiljö. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med Sollentuna kommun, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.

– Det är glädjande att vi får in en aktör med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och en tydlig affärsidé om att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. Därutöver har de stort fokus på social hållbarhet", säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.



Tillträde av fastigheterna kommer ske under maj 2020.



Linklaters Advokatbyrå har varit rådgivare till John Mattson i transaktionen.



Svefa har varit säljarens rådgivare.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

