Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson redovisar ett ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat ökade med 44 procent för första kvartalet 2025 jämfört med samma period föregående år. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 11,5 procent och uppgick till 96,48 kronor per aktie.

Januari – mars 2025

- Hyresintäkterna uppgick till 165,4 Mkr (157,5), vilket motsvarar en ökning med 5,0 procent.

- Driftöverskottet var 112,5 Mkr (101,6), en ökning med 10,7 procent.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 46,8 Mkr (32,6), motsvarande 0,62 kr per aktie (0,43).

- Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 102,9 Mkr (-73,0). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till 11,8 Mkr (44,6).

- Periodens resultat efter skatt blev 134,0 Mkr (5,6), vilket motsvarar 1,77 kr per aktie (0,07).

- Fastighetsvärdet noterades till 14 251,3 Mkr (13 563,2).

- Investeringarna summerades till 50,7 Mkr (68,9), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv.

- Det långsiktiga substansvärdet uppgick till 7 312,3 Mkr (6 558,8), motsvarande 96,48 kronor per aktie (86,53), en ökning med 11,5 procent.



Vd Per Nilsson kommenterar:

– Vi har haft en stark inledning på året med fortsatt tillväxt i både förvaltningsresultatet och det långsiktiga substansvärdet, vilket är ett kvitto på att vår strategi ger effekt. Vårt uppgraderingsprojekt i Rotebro är nu i full gång. Projektet är ett bra exempel på hur vi kombinerar förbättrad boendemiljö med trygghetsskapande insatser. Samtidigt fortsätter vi minska vår energianvändning – kvartalets färdigställda och påbörjade åtgärder sparar motsvarande sju procent av vår totala energianvändning. Hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade hos oss, och det är glädjande att vår nya hållbarhetschef nu är på plats för att leda arbetet vidare.

