Siv Malmgren. Bild: John Mattson

John Mattson ökar fastighetsvärde och förvaltningsresultat

Bolag John Mattson redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 101,7 miljoner kronor (78,1).

Juli – september

Hyresintäkterna uppgick till 101,7 miljoner kronor (78,1).

Driftnettot uppgick till 68,9 miljoner kronor (54,5).

Förvaltningsresultatet uppgick till 34,9 miljoner kronor (31,4), en ökning med 11,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 468,8 miljoner kronor (45,2).

Resultatet efter skatt blev 369,6 miljoner kronor (32,8), och per aktie 10,55 kronor (0,97).

Det långsiktiga substansvärdet per aktie låg på 156,65 kronor (115,19).



Bolaget har under perioden förvärvat och tillträtt aktierna i Hefab och Efib.



– Genom förvärv av fastigheter i Sollentuna och av aktier i Hefab Fastighets och Efib Aktiebolag har John Mattsons fastighetsvärde nästan dubblerats sedan i somras. Ett av de långsiktiga målen, att uppnå ett fastighetsvärde på minst tio miljarder kronor vid utgången av 2023, har uppnåtts, kommenterar vd Siv Malmgren.

– John Mattson har haft en stark tillväxt de senaste månaderna och är nu etablerat på fler attraktiva delmarknader i Stockholmsregionen. Den närmaste tiden framöver kommer vi fokusera på att etablera en god förvaltningskvalitet, förbereda för att förädla och utveckla de nyförvärvade bestånden samt tillsammans med Hefabs medarbetare utveckla ett större John Mattson. Arbete pågår med att integrera de båda bolagen, säger Siv Malmgren.



De senaste tolv månaderna ökade förvaltningsresultatet per aktie med 15 procent och substansvärdet per aktie med 36 procent. Den ökade substansvärdetillväxten förklaras till viss del av förvärvet av aktier i Hefab och Efib, men också av orealiserade värdeförändringar hänförligt till förändrade avkastningskrav. John Mattsons mål är en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie med minst tio procent och en substansvärdestillväxt per aktie med minst tio procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen