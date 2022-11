Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson ökade förvaltningsresultatet under Q3

Bolag John Mattson redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har även sjösatt ett besparingsprogram.

Hyresintäkterna uppgick till 157 miljoner kronor (101,7), en ökning med 54,4 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 110,9 miljoner kronor (68,9), en ökning med 61,0 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 47,4 miljoner kronor (34,9), en ökning med 35,8 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -295,1 miljoner kronor (422,6). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 50,1 miljoner kronor (9,1).



Resultatet efter skatt blev -156 miljoner kronor (369,6). Resultat per aktie hamnade på -4,10 kronor (10,55).



Substansvärde per aktie låg på 178,91 kronor (156,65).



– John Mattson levererar fortsatt tillväxt och stabila fastighetsvärden. Bolagets fastighetsportfölj med bostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen visar sin styrka i en osäker omvärld. Som i ett led i en fortsatt konsolidering och hantering av nya marknadsförutsättningar har vi ökat takten i arbetet med att sänka våra kostnader. Ett påbörjat kostnadsbesparingsprogram bedöms ha en positiv effekt på förvaltningsresultatet om cirka 50 miljoner kronor under 2023. De utmanande marknadsförutsättningarna för projektverksamheten medför även att vi nu skjuter fram projektstarter, uppger Per Nilsson, vd på John Mattson.

